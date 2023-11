Entradas para Bruce Springsteen en Madrid: mapa del Cívitas Metropolitano

Exterior del estadio Civitas Metropolitano, feudo del Atlético de Madrid. / / Atlético de Madrid

Bruce Springsteen y la E Street Band han elegido el Cívitas Metropolitano para sus tres conciertos en Madrid en junio de 2024. El estadio de Atlético de Madrid acogerá los días 12 14 y 17 de junio del próximo año, tres de los 4 shows que el músico estadounidense ofrecerá en España.

Los cuatro conciertos programados en nuestro país, forman parte del itinerario de la gira europea de Springsteen, la cual dará inicio el 5 de mayo de 2024 en Cardiff, Gales. Un tour que llevará al icónico rockero a recorrer múltiples países, entre ellos Irlanda del Norte, Irlanda, Inglaterra, Francia, la República Checa, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega. La gira concluirá en el Reino Unido, en el emblemático Wembley Stadium de Londres, el día 25 de julio.

Las entradas para los tres conciertos en Madrid, en el Cívitas Metropolitano, han salido a la venta al precio de 65, 72, 82, 92, 108 y 128 euros para las entradas de asiento reservado en grada, de 128 para pista delantera y de 88 para pista trasera (gastos de distribución no incluidos) y se pueden adquirir a través de las páginas www.doctormusic.com y www.entradas.com.

Este es el mapa del el Cívitas Metropolitano para los dos conciertos de Bruce Springsteen en Madrid:

Mapa del el Cívitas Metropolitano para los conciertos de Springsteen. / www.entradas.com

La salud de Springsteen

En septiembre de este año, el músico, de 73 años, se vio obligado a posponer sus conciertos en Estados Unidos para recuperarse de una úlcera péptica. "La decisión de sus asesores médicos es que posponga el resto de sus conciertos de septiembre", publicó el equipo de Springsteen en Instagram. El anuncio se produjo después de que tuviera que cancelar otros shows con motivo de su contagio de covid-19 el pasado mes de agosto, un virus del que se ha contagiado varias veces después de la irrupción de la pandemia.

Bruce Springsteen durante uno de sus últimos conciertos en España. / FERRAN NADEU

‘Addicted to Romance', su primer tema inédito desde 2020

Noticias relacionadas

A principios del pasado octubre, Bruce Springsteen sorprendió con el lanzamiento de 'Addicted to Romance', que, interpretado junto a su esposa, la música Patti Scialfa, forma parte de la banda sonora original de la película 'She Came To Me'.

Esta canción es el primer tema inédito que lanza Springsteen desde su álbum 'Letter To You' (2020). Con posterioridad, publicó el disco de versiones 'Only The Strong Survive' (2022) y los directos 'The Live Series: Songs of New Jersey', 'The Live Series: Songs of Introspection' y 'The Live Series: Songs of Character', así como la recuperación de 'The Darkness Tour' de 1978 con The E Street Band.