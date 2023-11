Bruce Springsteen anuncia un tercer concierto en Madrid el 17 de junio

El músico estadounidense Bruce Springsteen durante el concierto que ofreció en Barcelona el pasado mes de abril. / REUTERS/Albert Gea

La gran demanda para adquirir las entradas para ver a Bruce Springsteen y la E Street Band en los dos conciertos que había programado en Madrid para junio de 2024 ha provocado que el artista estadounidense amplíe a tres los shows que ofrecerá en la capital el próximo año.

Tal y como han anunciado en sus perfiles de redes sociales entradas.com y Doctor Music, las páginas a través de las cuales se pueden comprar los tickets, 'The Boss' dará un tercer concierto el 17 de junio en el Cívitas Metropolitano, cerrando así su paso por Madrid, donde actuará también los días 12 y 14 de junio. "Debido a la gran demanda Bruce Springsteen and The E Street Band confirman una tercera fecha en Madrid", han explicado en X (Twitter) desde Doctor Music.

🚨 Debido a la gran demanda Bruce Springsteen and The E Street Band confirman una tercera fecha en Madrid.



🏟 Lunes 17 de junio (Cívitas Metropolitano)



Previamente, Bruce Springsteen and The E Street Band completarán una gira de 24 conciertos por Norteamérica, que abrirán el próximo 19 de marzo en Phoenix (EEUU).

En Europa, la gira de The Boss y su banda pasará por Reino Unido, Irlanda, Francia, República Checa, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, para acabar otra vez en el Reino Unido con un concierto en el Wembley Stadium de Londres el 25 de julio.

Precio de las entradas

El precio de las entradas en los conciertos oscila entre los 65 y los 128 euros de las entradas de asiento reservado en grada, de 128 euros para pista delantera y 88 euros para pista trasera (85 en Barcelona), gastos de distribución no incluidos, y se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

La gira europea de Bruce Springsteen and The E Street Band en 2023 vendió más de 1,6 millones de entradas y obtuvo grandes elogios como uno de los mejores espectáculos en la carrera de la banda.