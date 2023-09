¿Qué es la úlcera péptica, la enfermedad que sufre Bruce Springsteen?

El músico estadounidense Bruce Springsteen durante el concierto que ofreció en Barcelona el pasado mes de abril. / REUTERS/Albert Gea

El músico estadounidense Bruce Springsteen, de 73 años, se ha visto obligado a posponer sus conciertos previstos en Estados Unidos para recuperarse de una úlcera péptica. "La decisión de sus asesores médicos es que posponga el resto de sus conciertos de septiembre", publicó el equipo de Springsteen en Instagram. El anuncio se produjo después de que tuviera que cancelar otros shows con motivo de su contagio de covid-19 el pasado mes de agosto, un virus del que se ha contagiado varias veces después de la irrupción de la pandemia.

Tal como recoge la clínica Mayo, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica, educación e investigación dentro del ámbito médico, las úlceras pépticas son "llagas abiertas que aparecen en el revestimiento interno del estómago y la parte superior del intestino delgado". Asimismo, subrayan que el síntoma más común de esta afección es el dolor estomacal.

De acuerdo a esta entidad, las causas más comunes de las úlceras pépticas son la infección por la bacteria helicobácter pylori (H. pylori) y el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno. El estrés y las comidas picantes no producen úlceras pépticas. Sin embargo, pueden empeorar los síntomas.

Así pues, un total de ocho conciertos programados dentro de la gira del artista norteamericano se verán afectados por esta dolencia, aunque el propio Springsteen ya ha avisado a través de un comunicado de que volverá para retomar estos shows y "algo más".