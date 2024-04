Los hoteleros de Madrid prevén que la ocupación roce el 80% durante el puente de Mayo

Dos camareros, en una terraza en el centro de Madrid, el pasado mes de marzo. / EUROPA PRESS - Archivo

El primero de mayo da el pistoletazo de salida para unos días festivos que darán lugar al puente de Mayo. Las perspectivas de los hoteleros de Madrid son positivas y esperan que la ocupación roce el 80% en estos días. "Prevemos que los días festivos de esta semana impulsen la llamada de turistas nacionales e internacionales a los hoteles de Madrid. La ciudad vive uno de los mejores momentos de su Historia y se ha puesto de moda entre los viajeros", asegura Mar de Miguel, vicepresidenta de la Asociación Empresarial de Hoteleros de Madrid. Los hosteleros también tienen buenas perspectivas para los próximos días aunque recelan del mal tiempo previsto. "Las perspectivas son buenas, pero si el tiempo no acompaña... Esperamos algo parecido a lo que ocurrió en Semana Santa", señala José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España.

Sin embargo, los hoteleros de Madrid consideran que dada la bajada de temperaturas, la capital española es un "destino ideal" para estas fechas del año. Pero aquellos madrileños que han tenido la oportunidad han decidido pasar unos días en Baleares, Canarias y los destinos del litoral, según explica José Manuel Lastra, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. "No supone un revulsivo de ventas a nivel nacional de ventas", señala Lastra.

Este Puente de Mayo llega tras una Semana Santa que se quedó por debajo de las expectativas, cuando el sector preveía facturar hasta un 10% más. Pero el mal tiempo y la lluvia dinamitaron. Hostelería de España, organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y 'pubs' del país, ha asegurado este lunes que el primer gran evento turístico del año cierra "muy por debajo de lo esperado". "Me temo que en este Puente de Mayo ocurra lo mismo, la gente va a salir, pero si el tiempo no acompaña, no va a haber una remontada de la Semana Santa", asegura Yzuel.

Año de récord

El pasado año 2023 fue un año histórico para el turismo, desbordando los récords de turistas extranjeros y -lo que es mucho más importante- del gasto que realizan. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anticipado que el año pasado las llegadas de turistas extranjeros marcaron un nuevo máximo histórico con más de 84 millones de turistas (un 1% más que el anterior récord prepandemia) y que el gasto que estos realizaron también escalaron hasta un récord de 108.000 millones de euros (un 17,4% más que en el 2019 precovid).

Las previsiones del Gobierno es que esto continúe, a pesar de la Semana Santa, y da por hecho que las cifras seguirán creciendo este año y 2024 se convertirá en un nuevo año récord, aunque de momento no cuenta con proyecciones concretas para el conjunto del ejercicio. Sí las tiene el Ejecutivo para los cuatro primeros meses del año (para hacer comparables los registros de ambos ejercicios por el diferente mes de celebración de la Semana Santa), y augura que se alcanzarán los 23,2 millones de llegadas de turistas, con un fuerte incremento del 10,8% respecto al año pasado, y más de 30.400 millones de gasto, un 18% más.

"Las perspectivas son que continúe el crecimiento este año. Es evidente que habrá aumento del número de turistas y de gasto. Todo hace prever que, sino hay un fenómeno exógeno importante, 2024 será otro año de récord", señaló a principios de año Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo. "Los datos del primer trimestre en el sector fueron muy positivos para las agencias de viaje y la facturación ha subido hasta febrero a dos dígitos", asegura José Manuel Lastra.