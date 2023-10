La gran incógnita sobre los relojes en el metro de Madrid: la explicación de por qué no hay

Metro de Madrid reporta una incidencia en la línea 7 / Agencias

El metro es el medio de transporte más utilizado por los españoles en su vida diaria. Un transporte público que usamos cada mañana, tarde o noche por ser rápido y eficaz siempre en su prestación de servicios. Además, se consagra como la red de metro más grande de España y la tercera más grande del continente europeo. Un sistema fundamental para nuestra vida cotidiana y que es transitado también por los visitantes que vienen a la capital.

Antes había relojes en el metro de Madrid

En la antigüedad, si nos remontamos al siglo XIX, poco importaba el término de la puntualidad, donde tanto veinte minutos arriba como abajo, no importaban. Sin embargo, en los tiempos que corren ahora, la puntualidad es uno de los aspectos más importantes y valorables de nuestra vida. Cada minuto y cada segundo que pasa es oro para nosotros.

Antes, había relojes analógicos en los andenes y digitales en los vestíbulos del metro con motivo de la exactitud que requerían los sistemas ferroviarios.

La razón por la que no hay relojes en el metro de Madrid

La explicación a por qué fueron quitados no ha sido otra que "cayeron en desuso" durante el tiempo. Sin embargo, hasta ahora una de las razones que más se barajan entre los usuarios, es sobre los retrasos que pueda tener el metro. A día de hoy los únicos paneles que tenemos en los metros, nos informa sobre el tiempo que le queda al metro para llegar y la dirección en la que va esa línea y anden en concreto. Por tanto, el tiempo marcado sobre la llegada del tren puede que no se cumpla, pero harán que no te des cuenta.

Un usuario en la red social de "X", antes Twitter, ha comenzado un debate sobre esta ausencia de relojes en la red de estaciones y los vagones. "Una duda que no me deja dormir: por qué en ningún punto de la red de estaciones ni dentro de los vagones hay relojes", ha compartido en la red social. Desde la cuenta oficial de @metromadrid, han aprovechado para informarle: "en su defecto hay teleindicadores que muestran el tiempo de espera de los siguientes trenes".

Gonzalo, en su defecto hay teleindicadores que muestran el tiempo de espera de los siguientes trenes. — Metro de Madrid (@metro_madrid) 14 de junio de 2023

El usuario no quedándose contento con la respuesta de @metromadrid, volvía a contestar a la compañía "Ok, pero no me refería al tiempo de espera. Era curiosidad saber por qué no hay un simple reloj en las estaciones para saber la hora que es". Al volver a preguntar, desde metro le han confesado que "Los había antiguamente en las cabinas de los andenes, pero cayeron en desuso".