Los médicos de Atención Primaria mantienen su pulso a Ayuso y convocan otra manifestación este sábado

Los sanitarios se han concentrado hoy frente a los hospitales y convocan varias manifestaciones esta semana frente a la Puerta del Sol y la Consejería de Economía y Hacienda

Los facultativos se quejan de que el Colegio de Médicos no les represente y pida la desconvocatoria de la huelga.

Los médicos junto a sus compañeros del Hospital Gregorio Marañón este martes. / N.S.

En su cuarta semana de huelga, los profesionales médicos de Atención Primaria en Madrid se enfrentan a una importante presión económica, pues los que han mantenido el reto durante todos estos días llevan casi un mes con una reducción importante de su salario. Pero aunque eso está provocando que la huelga la secunden cada vez menos médicos, han decidido seguir protestando y exigiendo mejoras en sus condiciones laborales y el sistema en general. Así, esta semana vuelven a convocarse concentraciones y marchas que culminarán en una nueva manifestación el próximo sábado 17 de diciembre, que pretende recuperar el espíritu de la que el 13 de noviembre dio comienzo a la huelga indefinida. Hoy, se han movilizado frente a los hospitales con el apoyo de sus compañeros.

El sindicato convocante de la huelga, AMYTS, ha estado presente en esta lluviosa mañana de martes frente a la entrada principal del hospital Gregorio Marañón recibiendo el apoyo de sus compañeros del gran centro sanitario. En declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, su secretaria general, Ángela Hernández, dibujó la situación en la cuarta semana de paro indefinido, que tachó de "delicada". Considera que no se debe "olvidar porqué se llega a una huelga -que a los médicos no nos gusta nada, nunca, matizó- por una deficiente gestión de la Atención Primaria, de décadas, en la Comunidad de Madrid".

La secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, sigue sin ver "voluntad" por parte de la Consejería de Sanidad para resolver el conflicto.

Hernández insistió en que el 20% de las consultas de médicos de Familia no están cubiertas y en tres años se han perdido 200 pediatras. En ese contexto, indicó que la huelga era el último recurso pero no quedó otra salida "porque la administración se niega a gestionar con presupuesto suficiente" y admitió que "es muy molesta para los pacientes", pero incidió: nunca van a "estar desasistidos". Añadió que siguen sin ver "voluntad" por parte de la Consejería de Sanidad para resolver el conflicto y que, al comité de huelga, no les llaman desde el día 2 de diciembre.

Concentración de médicos en Madrid. / AMYTS

Ángela Hernández abundó: los médicos de Familia y pediatras les trasladan que el momento de solucionarlo, como vienen diciendo desde hace días, "es ahora o nunca y muchos, incluso, se plantean dejar el fonendo". Sobre la filtración de un audio, protagonizado por una sanitaria, en el que se refiere a los planes de AMYTS de mantener el paro indefinido "hasta finales del mes de abril", pero solo "un día a la semana", Hernández señaló que "fue un error, que no debió de pasar, pero una vez que salió y, además, hubo otra médico que dio su versión sobre ello, lo que creo que no nos estamos planteando como sociedad es la utilización torticera que hizo el Gobierno de la Comunidad de dicho audio".

Lo que sí parece evidente, añadió la portavoz de AMYTS, es que la salida al conflicto -presentada este fin de semana en el anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid por una enorme representación de facultativos reunidos en asamblea, recordó- pasa porque "nos respondan qué va a pasar con el paciente número 35, 36 o 37, que no acaban de darnos una solución y que posicionen un dinero que haga creer a los médicos que va a haber médicos de familia y pediatras que quieran venir a trabajar a la Comunidad de Madrid y no se sigan marchando como hasta ahora".

"Esto está sobre la mesa por un gasto en personal de menos de 42 millones al año en unos presupuestos que superan los 9.000 millones de euros en sanidad", señala Ángela Hernández.

"Hasta ahora está esto mismo sobre la mesa por un gasto en personal de menos de 42 millones de euros al año en unos presupuestos que superan los 9.000 millones de euros en sanidad. Los que tienen que explicar por qué no quieren hacer esta apuesta, son ellos. ¿Cómo es posible que de de 223 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, tan sólo elijan 17 los contratos, incluso de larga duración, que les ofrecen", puso como ejemplo.

Otra vez en la calle

Lo cierto es que, mientras las posiciones entre sindicato y Consejería están cada vez más alejadas, las movilizaciones no cesan: mañana miércoles, los médicos salen a la calle en una nueva marcha que llegará hasta la Puerta del Sol; el jueves, acudirán a la Consejería de Economía y Hacienda y el sábado la marea blanca quiere recorrer el centro de Madrid desde la cuesta de Moyano, junto a la estación de Atocha, y terminar en Cibeles.

La convocatoria de la manifestación del próximo sábado bajo el lema "No hay derecho a la salud" se ha conocido esta mañana, después de que ayer a última hora el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) lanzara un comunicado solicitando a sus colegiados que pusieran fin a la huelga. La decisión del Colegio no ha sentado bien ni en el sindicato AMYTS ni entre muchos de los médicos de Atención Primaria a los que debe representar y que, desde esta mañana, recogen apoyos para una carta dirigida al decano del Colegio, quejándose precisamente por su falta de representatividad.

Críticas al Colegio de médicos

Ayer por la tarde, el ICOMEM informó en un comunicado que se había reunido con los representantes de la Consejería de Sanidad, y tras conocer lo que entiende como "avances significativos" en la negociación con el sindicato AMYTS para la mejora de las condiciones del sistema de atención primaria, solicitó la desconvocatoria de la huelga indefinida porque considera que "no es buena ni para los profesionales ni para los pacientes". Además, realizó una "petición" expresa de "despolitización de la sanidad pública".

Este comunicado se produce después de que Rafael Ortega, vocal de Atención Primaria del colegio, convocara a todos los médicos de los centros de salud a una reunión el pasado sábado para analizar la situación, en la que aseguraba, según un audio al que ha tenido acceso este diario, que "el Colegio no se puede manifestar en contra o a favor de una huelga".

Sin embargo, esta mañana esa petición del ICOMEM ha encontrado respuesta en la Marea Blanca, que ha convocado la manifestación del sábado, en un comunicado de AMYTS y en la carta de protesta que varios médicos de Primaria están circulando entre los profesionales para que, de forma individual, la envíen al Colegio. En esa misiva, que parte de la iniciativa particular de una profesional, se entra en una pelea corporativa, en la que se expresa que los firmantes no se ven representados por su colegio porque "sólo defiende intereses partidistas alineados con el partido que gobierna sin mantener la independencia política".

Los médicos de Madrid, en la Puerta del Sol. / N.S.

La carta, además de enumerar varios artículos del código deontológico, resume algunos datos de la situación de los profesionales de la Atención Primaria en Madrid: "un 92% de burn out entre los médicos de familia, un 20% de las consultas de medicina familia desiertas y 200 pediatras menos respecto al 2019". Y recuerda que la huelga se mantiene porque no se fían de una Consejería de Sanidad que "ha desestimado los acuerdos en 2007 sobre la penosidad de la tarde, los acuerdos de septiembre 2020 sobre desconvocar la huelga en aquel entonces, la sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia sobre la ausencia de un plan de riesgos laborales para medicina de familia, las recomendaciones de la inspección de trabajo de 31 pacientes MF/21 pacientes Pediatría, etc".

Sorpresa de AMYTS

AMYTS, por su parte, ha respondido este mismo martes al Colegio de Médicos con un comunicado en el que muestra su sorpresa "por el cambio de postura del ICOMEM" en tan solo 48 horas cuando el sábado, en la gran asamblea de médicos de Familia y pediatras celebrada en el propio colegio "se les trasladó que desde la institución no se podía emitir ningún comunicado a favor, ni en contra de la huelga".

Por qué el ICOMEM avala las medidas de la Consejería de Sanidad si no han dado respuesta a este problema central?", se pregunta AMYTS.

En el comunicado del ICOMEM se habla de "avances significativos" y se enumera una serie de medidas que les ha trasladado la Consejería de Sanidad "que coinciden punto por punto con las emitidas por el gobierno de la comunidad", señala AMYTS que se remite a la asamblea de este sábado, en la que se recordó que "dichas iniciativas eran claramente insuficientes para los médicos de familia y los pediatras de Atención Primaria, muchas impuestas por Europa (como acabar con la temporalidad) y otras ya incumplidas desde 2007".



/ EPE

Desde el sindicato de médicos insisten en que la única medida "nueva" de la Consejería de Sanidad es ofrecer horas extras para que los médicos de Familia y pediatras, voluntariamente, vean "agendas de rebosamiento" si se limita a 34 pacientes por facultativo. Sin embargo, Sanidad sigue sin responder a dónde irán los pacientes si no hay voluntarios y quiénes se van a encargar de ellos -rompiendo la longitudinalidad-, se quejan. "¿Por qué el ICOMEM avala las medidas de la Consejería de Sanidad si no han dado respuesta a este problema central?", se preguntan.

El ICOMEM, en cambio, pone el foco en las propuestas que se han puesto sobre la mesa desde la Consejería de Ruiz Escudero en materia de "la lucha contra la temporalidad; la activación de las OPEs de Medicina de Familia y Pediatría; la activación de la ley Ómnibus para la contratación de médicos extracomunitarios; los contratos de fidelización para los médicos internos residentes que finalicen su especialidad; mejoras en la desburocratización con la creación de un centro de salud centralizado y la asunción de un tiempo promedio de 10 minutos en atención de pacientes por parte de médicos de familia con un máximo de 34 pacientes, y de 15 en pediatría con un máximo de 24 pacientes, generándose agendas para atender el exceso de demanda debidamente remunerada".