Un barrio rico junto al Retiro, "el más vulnerable de Madrid" según el ranking de Almeida para dar fondos

Madrid crea un nuevo índice de vulnerabilidad con el que Ibiza y Sol son los barrios más vulnerables

Sustituye al índice de la Universidad Carlos III y lo ha desarrollado Accenture por 180.000 euros

Su objetivo es "poder asignar de manera equilibrada los fondos presupuestarios"

Cuesta pensar en el barrio madrileño de Ibiza como un lugar vulnerable. Con una renta bruta media de 56.978 euros anuales por habitante, según los últimos datos de Hacienda, y una situación privilegiada frente al parque de El Retiro, la zona se ha posicionado en los últimos años como espacio gastronómico de moda de la capital.

Allí ha abierto varios restaurantes el chef José Andrés, acompañado de un plantel de conocidos empresarios, y tiene dos locales el grupo Arzábal, por poner ejemplos.

En Ibiza hay dos arterias comerciales importantes —Narváez y O'Donnell— con multitud de tiendas de moda, un prestigioso hospital público —el Gregorio Marañón— y un reconocido rascacielos: la torre de Valencia, en la que pisos de 300 metros cuadrados con vistas al parque superan los dos millones de euros en venta.

El precio del metro cuadrado asciende a 5.667 euros, según el último informe de Idealista, casi el doble que la media de la ciudad.

Ibiza es, pues, un barrio pequeñito en su extensión, que apenas alcanza los 22.000 habitantes, pero notable en capital. Está, de hecho, entre los doce códigos postales más ricos de los 55 que analiza Hacienda cada año en Madrid.

Barrio de Ibiza, frente al parque de El Retiro / Google Maps

Sin embargo, Ibiza es también el barrio más vulnerable de Madrid. Así lo determina el nuevo Índice de Vulnerabilidad Territorial Agregado (IVTA) del Ayuntamiento dirigido por José Luiz Martínez-Almeida, cuyos resultados han sido recientemente presentados.

El IVTA ha sido calculado por un "sistema inteligente" de "analítica avanzada" llamado IGUALA, cuyo objetivo es "poder asignar de manera equilibrada los fondos presupuestarios destinados al desarrollo de la ciudad de Madrid". Todo el proyecto y los datos están descritos en una página web creada al efecto.

Este índice tiene en cuenta 36 indicadores, que van desde el número de árboles y la frecuencia de las líneas de autobús hasta la tasa de hogares monoparentales o formados por personas con discapacidad, divididos en cinco grandes grupos: bienestar social e igualdad, medio ambiente urbano y movilidad, educación y cultura, economía y empleo y salud. En este enlace se pueden ver en detalle.

De acuerdo al IVTA, Ibiza es el barrio más vulnerable seguido de Sol (distrito Centro), San Diego (Puente de Vallecas), San Cristóbal (Villaverde) y Puerta Bonita (Carabanchel). Estos tres últimos barrios, situados al sur de Madrid y con rentas medias por hogar inferiores a 25.000 euros, suelen estar en la parte alta del ranking de vulnerabilidad.

La sorpresa este año la han dado Ibiza, Sol y otros barrios 'pudientes' como Recoletos y Goya (ambos pertenecientes al distrito de Salamanca), que han escalado posiciones y se sitúan en los puestos 41 y 25, respectivamente, sobre 131. Por su parte, el barrio menos vulnerable es Legazpi.

Ibiza aparece como barrio más vulnerable por sus indicadores de medio ambiente. Así lo aclaran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del área delegada de Coordinación Territorial, dirigida por Silvia Saavedra (Cs).

"De los doce indicadores que componen la esfera de medioambiente, el barrio de Ibiza presenta mayor vulnerabilidad en los siguientes: zonas verdes, elementos en áreas infantiles, alumbrado público y actuaciones de limpieza", sostienen.

Es llamativa esta vulnerabilidad en zonas verdes y parques infantiles dado que, aunque administrativamente no le pertenezca, el barrio linda con las 118 frondosas hectáreas de El Retiro, que incluyen once zonas de juegos infantiles.

Desde el punto más alejado de Ibiza hasta la puerta del parque y una de estas áreas infantiles se tardan exactamente catorce minutos andando.

Un índice creado por Accenture

El método IGUALA es una evolución del índice de vulnerabilidad que en 2017 desarrolló el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Universidad Carlos III.

Este índice tenía en cuenta doce indicadores socioeconómicos básicos, como la tasa de inmigrantes, de paro, la población sin estudios y la renta media por hogar. Se creó para "hacer una asignación justa de recursos", según explica Nacho Murgui, concejal de Más Madrid y responsable de Coordinación Territorial durante la legislatura de Manuela Carmena.

La torre de Valencia, el rascacielos del barrio de Ibiza / A.P

Los recursos a los que se refiere Murgui eran los procedentes del fondo de reequilibrio territorial, una partida que empezó con 35 millones de presupuesto. "El dinero se distribuía a proyectos en barrios según su nivel de vulnerabilidad: equipamientos, arreglo de instalaciones deportivas básicas y proyectos relacionados con la formación y el empleo", dice en conversación con este diario.

El nuevo índice lo ha creado la consultora Accenture, que ha cobrado 181.000 euros por el desarrollo del "sistema de inteligencia artificial". Paralelamente, el Ayuntamiento ha tramitado otro contrato para la creatividad del proyecto, informan fuentes del área de Coordinación Territorial.

El convenio de la anterior corporación con la Universidad Carlos III fue un contrato menor de 20.594 euros, ocho veces más barato que el actual.

¿Por qué se cambió la metodología?

"En el año 2019 se comprueba que el índice anterior es estático y que, a pesar de las inversiones, no hay evolución. Entre otras causas, porque los indicadores que se tienen en cuenta no son competencia municipal", sostienen desde el área responsable. "Con IGUALA se pretende medir una vulnerabilidad del territorio basada en más indicadores, centrados no solo en recursos y componentes familiares o individuales sino en otros aspectos como el entorno, las dotaciones, los servicios y las infraestructuras".

Es decir, el Ayuntamiento ha pasado de entender la vulnerabilidad como las "condiciones de riesgo, fragilidad y desventaja" de la población de una zona, que pueden derivar en situaciones de exclusión (así lo define el estudio elaborado por los profesores de la Carlos III) a una vulnerabilidad basada en competencias municipales. "Se incide en ámbitos en los que el Ayuntamiento tiene capacidad de acción", recalcan los responsables.

"En lugar de mejorar el índice de vulnerabilidad de la Universidad Carlos III durante el anterior mandato, este equipo de gobierno ha querido inventar la pólvora con unos resultados ridículos", critica Murgui. "Es obvio que Ibiza o Sol son barrios con problemas, como la excesiva ocupación de la vía pública por parte de negocios de hostelería, pero afirmar que son los más vulnerables es una estupidez".

Tras haber estudiado a conciencia los nuevos resultados, fuentes del grupo municipal Más Madrid destacan otros datos llamativos.

A saber: que los barrios más vulnerables en cuanto a "usuarios vulnerables de escuelas infantiles" son los del distrito Salamanca (tercero más rico), que el barrio más vulnerable de este distrito es La Guindalera (el menos rico de todos) o que El Viso, uno de los barrios más ricos de España, sea más vulnerable que Legazpi.

Destacan asimismo que los parámetros de medio ambiente no incluyan la contaminación atmosférica y acústica.

Preguntados por cómo se hará la asignación de fondos de acuerdo a este nuevo criterio de vulnerabilidad, desde el área de Coordinación Territorial inciden en que será a nivel de distrito y no de barrio. El distrito más vulnerable es, según IGUALA, Puente de Vallecas, mientras que Retiro queda en la decimoctava posición. Añaden, además, que la inversión se dirigirá "a las esferas más vulnerables" dentro de cada distrito.

