Poner a parir a tu antigua empresa en Twitter puede salir caro

La experiencia, el conocimiento y los logros profesionales no es lo único en lo que se fijan los recrutadores a la hora de buscar a la persona perfecta para un determinado puesto de trabajo. El rastro de datos que vamos dejando cuando usamos internet da también pistas sobre si los perfiles que buscan encajan con su cultura de la empresa. La forma en la que hablamos de las anteriores empresas o la manera de comportarnos y de lanzar ciertos mensajes pueden ser clave para estar dentro de un proceso o descartarnos del todo. Y claro, de eso hay mucho en las redes sociales.

Los expertos explican que lo que buscan los departamentos de recursos humanos son candidatos que se adapten a la compañía (su cultura corporativa) y a la posición que van a desempeñar. "Y para eso se tiene que conocer a la persona en su totalidad, para entender cómo encajaría en esa empresa y en esa posición concreta. Lo que publicamos en redes ayuda a comprender la persona en su conjunto", explica Alberto Andreu Pinillos, director ejecutivo del Máster de Dirección de Personas en las Organizaciones (MDPO) y profesor de la Universidad de Navarra. Por ello, indica que no es infrecuente que el personal de recursos humanos haga un barrido por redes sociales más personales.

Los resultados de la última encuesta realizada por InfoJobs sobre Redes Sociales y Empleo muestran que más de la mitad de las empresas consultan las redes sociales de una persona antes de contratarla (52%). Se analizan sobre todo los perfiles en Linkedin (85%), aunque también se usa Facebook (63%), Twitter (19%) y TikTok, que gana fuerza como herramienta de consulta de candidatos (12%). Su objetivo es ver si hay alguna publicación que pudiera ofrecer datos controvertidos sobre el candidato. "Hay casos muy emblemáticos donde, algún empleado ha sido despedido por las publicaciones realizadas en estas redes", recuerda Andreu.

Claro que no es lo mismo optar a un puesto en un almacen que a uno de Marketing, Comunicación o para el propio departamento de Recursos Humanos, como explica la psicóloga Sandra Parmo. Cuanto más visible vaya a ser la cara dentro de la empresa, más probabilidades hay de que 'cotilleen' nuestras cuentas.

Los robots nos fichan

Que el candidato haya estado involucrado en peleas públicas, que lance comentarios machistas o que critique prácticas que ejerce la propia empresa, puede llevar a su descarte inmediato. Por ejemplo, el activismo animal no casaría con una empresa textil que utilice pieles animales, ni comentarios sobre lo horrible que es coincidir en tus vacaciones con niños va a convencer a una empresa de productos infantiles de que vas a ser la persona responsable de comunicación perfecta.

"No olvidemos que los grandes contratadores ya utilizan robots para haber una primera criba de CV que les dedican apenas tres segundos para discriminar los currículum, ya que presta atención solo a aquellas palabras que son", recuerda Andreu. Las más usadas, explica, son LinkedIn, Instagram, Twitter o Facebook.

"El uso de los chatbots y la Inteligencia Artificial está ayudando a muchísimas empresas a ser más automáticas y efectivas que las tareas manuales, sobre todo en cuanto a los cribados de CVs. Se nota que es una tendencia que va en el alza", constata Alba González, especialista de Marketing de HR Bot Factory, una startup española dedicada a la digitalización de procesos de RRHH. Sin embargo, no aclaran si estos 'robots' también indagan por las RRSS.

Cuidado con lo que se habla de otras empresas

Otro motivo bastante frecuente para el descarte es hablar mal de la anterior empresa. "Si tú has tenido una ruptura complicada con una pareja y comentas que lo has pasado mal, o que ha sido un desastre, ¿te inhabilita como pareja de por vida? No, no pasa nada. El mundo laboral es, a día de hoy, el único en el que todavía se considera normal que una persona se tenga que callar si la han despedido de forma injusta o si ha pasado por situaciones que no han estado bien. De lo contrario, se piensa que es problemática", asegura la psicóloga.

En Adecco niegan que busquen en redes sociales personales, pero reconocen que este tipo de mensajes en Linkedin tampoco hacen demasiada gracia. "Los posts de opinión que sean negativos y carguen contra la empresa anterior siempre generan alguna duda en cuanto al perfil. A lo mejor la posible persona candidata tiene sus motivos, pero es cierto que siempre debes cuidar mucho la imagen y lo que quieres que vean de ti en sabiendo que es público", Marta Romero. Por eso, por muy injusto que le parezca, Sandra Parmo recomienda evitar comentarios negativos en redes, salvo que la persona haya decidido salirse del sector.

Andreu recuerda que lo que sí suelen hacer esos ex empleados de empreas más punteras es poner sus opiniones sobre ellas, de forma anónima, en portales como Glassdoor. Ayuda a que posibles candidatos conozcan como es una empresa a través de los comentarios de empleados y ex empleados; a estos últimos, les sirve para desahogarse si han pasado por situaciones abusivas dentro.

El lado positivo

Pero no solo se miden los contenidos de las redes para mal. Es muy frecuente que las empresas revisen el LinkenIn del candidato, la red profesional por excelencia. Hacer un buen uso de ella sirve para ganar puntos.

Noticias relacionadas

"Ahí se revisa todo: la presentación que hace el candidato de sí mismo, las posiciones y funciones que ha ocupado, las publicaciones y contenidos que genera o comparte…", asegura Andreu. El profesional recuerda que el servicio de redacción de currículums ResumeGo realizó un estudio en el que envió 24.570 currículums ficticios a ofertas en sitios web de búsqueda de empleo. Este concluyó que los solicitantes de empleo que ofrecían un enlace a un perfil completo de LinkedIn tenían un 71% más de probabilidades de ser contactados para una entrevista que aquellos sin ningún perfil. En el caso de candidatos al inicio de sus carreras, la tasa de invitación llegó a ser de más del doble.

"Lo que es recomendable para los candidatos es que, especialmente en LInkedIn, vayan construyendo su perfil profesional en aquellas materias que les interesen especialmente, compartido o creando contenidos sobre ese tema. Eso ayuda a que el reclutador pueda tener más elementos de juicio para discriminar positivamente a un candidato, porque da elementos para que se le conozca mejor", añade. Marta Romero asegura que atraen más aquellas personas con un perfil actualizado, en el que se vea que han creado una buena red de contactos y que comparten contenido. Porque, bien utilizadas, las redes sociales también pueden ser una puerta de entrada.