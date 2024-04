Rato elude responder a Anticorrupción y atribuye su fortuna al dinero que no repatrió su padre de Suiza

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha eludido responder a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones, entre las que se encuentra la Abogacía del Estado, durante su declaración en el juicio en el que se enfrenta a una petición de 70 años de cárcel por la gestión de su patrimonio personal. El también expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha situado el origen de parte de ese patrimonio en el dinero en Suiza que le dejó su padre tras su fallecimiento en 1998, que no había sido repatriado. Otros ingresos procedían de la venta de su casa, de dos préstamos "y de un dinero que paga una empresa inglesa" a su Vivaway, ha declarado.

"Es conocido que mi padre pagó una multa considerable en el 1968 por tener dinero fuera de España. Pero esa multa nunca le obligó a repatriar el dinero que tenía en Suiza, que nunca repatrió", ha reconocido Rato, que después ha explicado que en 1998, al fallecer su padre, y con su madre "enferma", se hizo cargo en nombre de sus otros dos hermanos de la empresa Westcastle: "Y los banqueros de Ginebra, que habían conocido a mi padre, siguieron con ella. No me mandaban dinero de ningún tipo y no introduje fondos", ha respondido al ser preguntado por su abogada María Massó Moreu.

En el mismo sentido, sobre la acusación de que mantenía ocultos los fondos que heredó en 2004 en la Confederación Helvética, Rato ha lamentado que la Fiscalía Anticorrupción le hubiera acusado por este hecho: "Pretenden que no sea un periodo prescrito, pero siempre estuvo con 2,1 millones de euros en su balance. Y cuando veamos la regularización de 2013, veremos que la misma cantidad sigue ahí. Todo en este procedimiento es la búsqueda del tesoro perdido", ha espetado a preguntas de su letrada.

"Compañías históricas"

En el mismo sentido, el que fuera ministro de Economía ha relatado que su progenitor le fue dando a él y a sus dos hermanos "acciones de compañía históricas" por lo que "tenía un tercio de las empresas familiares, pero que no pertenecía al consejo de administración ni tenía poderes empresariales. Tampoco estaba involucrado en el día a día", ha completado Rato, que después ha manifestado que todo fue comunicado a Hacienda.

Al ser interpelado por su letrada sobre si durante su mandado al frente del FMI residía en España, Rato ha calificado de "sorprendente que pueda decirse que el director gerente del FMI no reside en Washington. Me di de baja en el Ayuntamiento de Madrid, es una cosa obvia".

Rato llega a declarar al juicio por su patrimonio / Carlos Luján

Por eso, ha defendido que la acusación de que no vivía en Washington “o es una falsedad o una tontería". "Tenía escolta, yo no me movía alegremente, es increíble que puedan decir estas cosas, no sé de dónde sale esta gente, es fuerte y ha sucedido que un funcionario en el ejercicio de su cargo diga que yo he estado en Washington unos pocos días en el 2006, es que nos toman por tontos. Es muy fuerte que un abogado del Estado diga que Luxemburgo es un territorio opaco para la Hacienda española, es indignante", ha declarado.

Responsabilidad en Kradonara

Además, y en respuesta a la abogada del que fuera su colaborador y asesor Domingo Plazas ha asumido toda la responsabilidad sobre las decisiones adoptadas en relación con Kradonara, una de las sociedades señalas por presunto blanqueo de capitales por la investigación: "Todas las decisiones las tomaba yo", ha asegurado.

Ante de comenzar su declaración -que se produce cuando el juicio cumple un total de 41 sesiones- Rato ha colocado sobre la mesa dos botellas de agua y una lata de bebida de cola, lo que ha merecido que la presidenta del tribunal le preguntara si todos esos productos eran suyos, ante su respuesta afirmativa, la magistrada ha comentado: "No sé si le va a dar tiempo a bebérselo todo".

La Fiscalía acusa a Rato delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios tras ser procesado en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio. A su llegada este miércoles a la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha acudido conduciendo su motocicleta, ha rechazado hacer declaraciones a los periodistas que le esperaban: "Como me vais a escuchar durante cuatro horas no quiero pinchar la noticia", ha asegurado.

El exvicepresidente del Gobierno del PP fue exonerado en el caso Bankia tras resultar absuelto en el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional. Por ello, ha presentado una reclamación para que el Estado le indemnice con entre 10 y 12 millones de euros. En la reclamación presentada ante el Ministerio de Asuntos Económicos, Rato sostiene que sufrió una campaña de acoso político cuando era presidente de Bankia y que desembocó en su dimisión en mayo de 2012 y la apertura de varias causas penales.