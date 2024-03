Rechazado en las oposiciones a Policía Nacional por no saber que 'software' está en el diccionario

La justicia ha avalado el suspenso de un opositor a Policía Nacional por no saber que las palabras software, stent y majorette sí están en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado las reclamaciones del joven, que se presentó a la convocatoria de 2022, y ha considerado intrascendente que esas tres palabras no estuviesen escritas en cursiva en el examen de acceso.

Después de aprobar las pruebas físicas y el examen de conocimientos, A. M. no consiguió plaza en las oposiciones por suspender la parte de ortografía, que en esa convocatoria ni siquiera exigía un cinco para considerarse el resultado como 'Apto' por las bajas notas del resto de sus compañeros. Con un cuatro hubiese sido suficiente.

En su caso particular, solo la correcta grafía de tres palabras le separaron de conseguir un puesto en la Escuela Nacional de Policía, lo que no consiguió supuestamente por no saber señalar correctamente si estaban o no bien escritas. Él defendía que esas tres palabras - software y stent procedentes del inglés y majorette del francés- tenían que estar en cursiva, y no en redonda, por lo que debían de ser anuladas a la hora de tener en cuenta su calificación en la prueba de ortografía.

La RAE reconoce que deben ir en cursiva

El hecho de ser extranjerismos no adaptados ya es motivo suficiente, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), para que esas tres palabras estuviesen en un estilo de letra diferenciado, pero, según la justicia, eso no es lo que se pedía en la prueba.

Según la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que se perseguía con esa prueba era saber si desde el punto de vista del puro deletreo las grafías eran correctas. Por lo tanto, resulta intrascendente si existía un error en el examen al no indicar que fuesen, o no, extranjerismos no adaptados. "El estilo de letra (cursiva o redonda) del lema no resulta relevante para la respuesta", destaca el tribunal.

Su defensa sostenía sin embargo, que, como están en redonda, sí resulta correcto según las instrucciones de la oposición decir que esas palabras en redonda no cumplen con las normas fijadas en las bases: "Para la corrección de la prueba se utilizarán las entradas propias que figuren en el Diccionario de la Lengua Española, obra lexicográfica de la Academia".

En cualquier caso, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM considera que, "si los examinadores hubieran querido tener presentes de forma escrupulosa todos los aspectos formales con los que las palabras figuran en el diccionario, no hubieran escrito todas y cada una de las que están en el examen con inicial mayúscula, ya que ninguna está escrita así en él".

Lo relevante, por lo tanto, es que las tres palabras, desde majorette, que para la RAE es una "muchacha vestida con uniforme militar de fantasía (...)", hasta stent, que es una "malla metálica" para corregir estrechamientos en los vasos sanguíneos, tienen su propia entrada en el manual de la RAE.