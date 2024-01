Madrid juzga dos agresiones por homofobia: "Os van a violar hasta que disfrutéis, bolleras"

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará la semana que viene dos agresiones verbales y físicas contra tres personas por su orientación o identidad sexual. "Bolleras, os van a violar con una verga de 25 centímetros; os van a meter la polla hasta que disfrutéis", decía literalmente la nota manuscrita que se encontró una pareja de mujeres a las que un vecino agredió a muletazos. Para él, y para otras dos jóvenes que pegaron a un menor de edad por pertenecer al colectivo LGTBI, la Fiscalía pide entre casi tres años de cárcel en dos procedimientos independientes.

El lunes, la Audiencia juzgará a un hombre de 56 que, "movido por sus prejuicios hacia las personas por su orientación sexual", según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, se dirigió de forma despectiva a sus vecinas en repetidas ocasiones. El 2 de abril de 2020, durante uno de esos encuentros en el portal, la pareja de mujeres recriminó al hombre que estuviese orinando en las zonas comunes, lo que desencadenó una retahíla de insultos y una agresión física con la muleta que llevaba en ese momento.

"Hija de la gran puta, no vales ni para chupar pollas… Os voy a matar, no soy yo, serán otros chavales los que os van a meter la polla, bolleras ,y vais a chillar, no valéis ni para chuparla; voy a ir a por ustedes, primero a por ti y luego a por la morena", sostiene la Fiscalía que gritó el hombre durante la agresión. A consecuencia de ello, una de las mujeres tuvo lesiones por distintas partes del cuerpo y una crisis de ansiedad, mientras que la otra sufrió un traumatismo craneal.

Dos días más tarde, y lejos de mostrar arrepentimiento, el hombre habría dejado tres notas manuscritas en la luna del vehículo. Entre ellas, además de numerosos insultos de carácter homófobo, el hombre las amenazaba directamente: "Tenéis un día para iros de aquí, en el video sale como vais a por mí. Os voy a reventar… y yo no lo voy a hacer, [sino] chavales de 18 años que odian a las guachupinas. Zorras, bolleras, os van a violar con una verga de 25 centímetros; os van a meter la polla hasta que disfrutéis".

Para él, la Fiscalía pide un año y seis meses de prisión por un delito contra la dignidad de las personas, alrededor de 1.000 euros de multa por dos delitos leves de lesiones y un año y tres meses de prisión más por un delito de amenazas. En total, dos años y nueve meses de prisión además de una orden de alejamiento de 500 metros.

Agresión reincidente

El martes, la Audiencia Provincial de Madrid celebrará un segundo juicio por un asunto similar. En este caso tendrá que estudiar otro caso, el de dos chicas jóvenes que agredieron a un menor de edad en dos ocasiones diferentes también por su identidad sexual.

B. V. C., un joven que, en junio de 2020 tenía 17 años, se cruzó por la calle Adora de Madrid con dos chicas que, "puestas de común acuerdo y movidas por un evidente desprecio a su identidad sexual", le propinaron numerosos golpes en y le fracturaron el escafoides de la mano derecha.

Dos días más tarde, repitieron su agresión cuando iba acompañada de una chica, su entonces pareja, a la que también increparon por su orientación sexual: “Te vamos a pegar, te vamos a pisar la cabeza, vamos a llamar a un tío para matarte y pegarte un tiro, voy a ir a por tu abuela… Te vamos a matar, travelo de mierda, eres una niña”. La agresión continuó hasta que la pareja consiguió refugiarse en un portal cercano.

Para cada una de las agresoras, la Fiscalía pide un año y once meses de prisión más una multa de 1.980 euros por un delito contra la dignidad; un año de prisión y una orden de alejamiento de 500 metros por el delito de lesiones y otros 1.800 euros de multa por dos delitos leves de amenazas y lesiones. Además, la acusación pide 1.500 euros de indemnización para cada una de las víctimas por daños morales y 3.450 euros más para B. V. C. por las lesiones ocasionadas.