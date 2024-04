Matan a un miembro del Concejo de Tuluá, en Colombia

El vicepresidente del Concejo de la ciudad colombiana de Tuluá, Carlos Arturo Londoño, fue asesinado este viernes en esa población del departamento del Valle del Cauca (suroeste), al salir de un evento de los primeros cien días de la nueva administración. "Condeno y lamento el vil asesinato del concejal del Partido Conservador, Carlos Arturo Londoño, otra triste muerte que enluta al pueblo tulueño por el accionar del crimen organizado que se ensañó con Tuluá", escribió en su cuenta de X el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez. Los hechos se registraron en cercanías al coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas, de Tuluá, dijo el mandatario, quien aseguró que la situación de la población "requiere del apoyo de todo el Estado colombiano".

Por su lado, el Partido Conservador rechazó "el cobarde asesinato" de su concejal saliendo del evento de los primeros 100 días de gobierno del alcalde del municipio. La colectividad agregó que la "grave situación en Tuluá no puede seguir sin acciones contundentes por parte del Gobierno Nacional". "Pedimos a las autoridades no dejar que este crimen quede en la impunidad y no dejar que las bandas criminales continúen amedrentando a la población", añadió.

Tuluá, un motor comercial, demográfico, cultural, industrial, financiero y agropecuario del Valle del Cauca, fue militarizada en febrero tras el asesinato de un policía de tránsito, la quema de al menos cuatro vehículos y disturbios en algunos sectores de esa ciudad. Según las autoridades, esa situación fue originada por la captura de cabecillas de bandas, entre ellos Mauricio Marín Silva, alias 'Nacho', jefe del grupo delincuencial La Inmaculada.