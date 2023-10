¿Quién es Shani Louk, la alemana que Hamás capturó y mató en la 'rave' en Israel?

Shani Lauk, la joven secuestrada y asesinada por la organización Hamás / Redes

Desesperación, caos y paranoia cunden en el sur de Israel, cerca de la frontera con Gaza, durante el segundo día de guerra contra el movimiento islamista Hamás, cuyos milicianos se escabullen entre los poblados israelíes, mientras los habitantes buscan atormentados a sus familiares asesinados o secuestrados. La atmósfera de nervios en Israel revela el trauma de haber sido tomado por sorpresa el sábado por una ofensiva masiva de Hamás, que además de atacar por aire logró infiltrar en territorio israelí un número indeterminado de milicianos, que han masacrado a civiles y secuestrado a más de 100 personas para intercambiarlas por presos palestinos.

"No sabemos cuantos terroristas hay en Israel, pueden ser miles. Cualquiera que va por la calle puede ser un terrorista disfrazado de judío religioso o de soldado", comenta Hana, una residente de Lod, a 80 km de Gaza, quien rehúsa a revelar su apellido por miedo a ser identificada por milicianos."Lo peor no es que los terroristas estén en Israel, sino los israelíes que están en Gaza, secuestrados por Hamás, que son peor que animales. Se llevaron niños, mujeres, ancianos y masacraron pueblos judíos, como en la Segunda Guerra Mundial", comenta su esposo Joseph, atormentado por las imágenes de prensa que muestran cadáveres ensangrentados y esparcidos en poblados israelíes aledaños a Gaza.

"Un vídeo de la nuestra hija en el coche con los palestinos"

Una de las secuestradas, que además ha sido asesinada por los terroristas, es la joven Shani Louk, una ciudadana alemana que había acudido a un festival de música por la paz. Hamás difundió hace unas horas un vídeo del secuestro de la chica, en el que exhibieron el cuerpo de Shani como un trofeo de la barbarie. Aparece tumbada, semidesnuda, rodeada de varios hombres armados, uno de los cuales escupe sobre ella. Su familia la ha identificado por los tatuajes y las rastas que caracterizaban a esta joven de 22 años.

La madre de Shani Louk ha publicado un vídeo en redes sociales en el que pide ayuda para encontrar a su hija. La familia se agarra a la posibilidad de que Shani no esté muerta, y que en el vídeo solamente estuviera inconsciente. "Nos enviaron un vídeo en el que se podía ver claramente a nuestra hija inconsciente en el coche con los palestinos y ellos conduciendo por la Franja de Gaza. Les pido que nos envíen cualquier ayuda o cualquier novedad. Muchas gracias", explica. Tal y como declara en el medio Der Spiegel, su hija no ha vivido nunca en Alemania, pero conoce el país de sus visitas a los abuelos en Baviera. Conserva la nacionalidad materna y eso ha impulsado a la familia a pedir apoyo a su gobierno. La última comunicación con su hija fue el día anterior. La llamó por teléfono para alertarla de los ataques y pedirle que corriera a un refugio. Su hija le respondió apresuradamente que iba hacia uno. La única pista que tiene

"No habrá ni comida ni electricidad"

La respuesta israelí al ataque masivo de Hamás en su territorio no se ha hecho esperar. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha ordenado que se imponga un "completo asedio" sobre la Franja de Gaza, de tal manera que el territorio costero controlado por Hamás no reciba ni suministro eléctrico, ni combustible, ni comida. "Estamos luchamos con animales humanos y actuaremos de la misma manera", ha señalado Gallant este lunes, en un contundente mensaje desde la base del Mando Sur en Beersheba con el que ha dejado claro que "todo estará cerrado" a partir de ahora, según 'The Times of Israel'.

"He ordenado un asedio completo de la Franja de Gaza. No habrá electricidad, no habrá comida, no habrá combustible. Nada entrará y nada saldrá. Estamos luchando contra animales y actuaremos de manera acorde", señaló Yoav Gallant. Las autoridades israelíes ya mantienen un férreo bloqueo sobre la Franja desde 2007, año en el que Hamás se hizo con el control de la Franja tras una lucha interna con Al Fatá, la facción palestina que gobierna en Cisjordania.