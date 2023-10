¿Quién es Noa Argamani, una las chicas secuestradas por Hamás en la ‘rave’ de Israel?

Noa Argamani, una joven de 25 años secuestrada por el Hamás / Redes

Los terroristas de Hamás han compartido en las últimas horas numerosos vídeos y fotos de su ataque sorpresa a una 'rave' en Israel, que tuvo lugar el sábado en el desierto de Negev, ubicado al sur del país. Este asalto ha provocado al menos 260 muertes y múltiples secuestros, siendo la mayoría de las víctimas jóvenes y mujeres, quienes ahora están en manos del grupo extremista como rehenes.

Una de las secuestradas es la joven Noa Argamani, cuya imagen en manos de los terroristas ha conmocionado al mundo. La estudiante asistía al evento junto a su novio, Avinatan Or, quien también fue aprehendido por Hamas. En un video distribuido a través de 'Telegram', se observa cómo los captores se llevan a la joven en motocicleta mientras implora, "no me matéis, por favor". Tal y como ha publicado 'The New York Times', un pariente de Argarami confirmó que en las imágenes -validadas por el medio- se muestra también a su novio, Avinatan Or, con las manos atadas, siendo retenido por el grupo.

This video appears to show 25-year-old Noa Argamani being kidnapped by Hamas fighters in Israel.



Noa was manhandled on a motorbike and driven across the desert. Her father was in tears as he spoke to reporters about her disappearancehttps://t.co/G2KFlVqF8t pic.twitter.com/wnYALo91hB — Sky News (@SkyNews) October 8, 2023

Ravid Ohad, primo de Argamani, informó al periódico estadounidense que sus familiares lograron ubicarla en Gaza el mediodía del sábado mediante la aplicación 'Find My iPhone'. Sin embargo, desde entonces, no han obtenido más detalles acerca de su ubicación exacta o la de quienes la tienen cautiva. Por su parte, el 'Daily Mail' destacó en su portada del domingo una foto de la joven Noa Argarami, acompañada de la cita "No me matéis", palabras que ella pronunció durante su secuestro.

Portada del 'Daily Mail' el 8 de octubre, acompañada de una imagen de Noa Argamani / DAILY MAIL

"No habrá ni comida ni electricidad"

La respuesta israelí al ataque masivo de Hamás en su territorio no se ha hecho esperar. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha ordenado que se imponga un "completo asedio" sobre la Franja de Gaza, de tal manera que el territorio costero controlado por Hamás no reciba ni suministro eléctrico, ni combustible, ni comida. "Estamos luchamos con animales humanos y actuaremos de la misma manera", ha señalado Gallant este lunes, en un contundente mensaje desde la base del Mando Sur en Beersheba con el que ha dejado claro que "todo estará cerrado" a partir de ahora, según 'The Times of Israel'.

🇮🇱 | Esta es la triste lista de inocentes mujeres israelíes que han sido secuestradas por los terroristas de Hamas en las últimas 24 horas. Sus familiares en Israel piden difundir. Ahora mismo son rehenes de un grupo de salvajes.



Pueden ser tus hijas, tus hermanas, tus amigas. pic.twitter.com/nkiSI6UgAR — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 7, 2023

"He ordenado un asedio completo de la Franja de Gaza. No habrá electricidad, no habrá comida, no habrá combustible. Nada entrará y nada saldrá. Estamos luchando contra animales y actuaremos de manera acorde", señaló Yoav Gallant. Las autoridades israelíes ya mantienen un férreo bloqueo sobre la Franja desde 2007, año en el que Hamás se hizo con el control de la Franja tras una lucha interna con Al Fatá, la facción palestina que gobierna en Cisjordania.