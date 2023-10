La 'rave' del caos en Israel: secuestros, muertes y carreras tras la irrupción de miembros de Hamás en parapente

Jóvenes israelíes contaron que huyeron de una fiesta de baile en las primeras horas del sábado cuando hombres armados de Hamás, respaldados por ataques con cohetes, entraron en ciudades y pueblos cercanos a la frontera.

A la fiesta 'rave' asistieron varios cientos de personas cerca del kibutz israelí de Reim, explicaron algunos testigos a Reuters. Las imágenes en las redes sociales mostraron a decenas de personas corriendo por campos y a lo largo de una carretera, escapando de los militantes mientras se escuchaban disparos.

"La música se detuvo y se escuchó una sirena de cohete", dijo una joven llamada Ortal a la televisión israelí N12 News. "De repente, de la nada, empezaron a disparar".

Otra asistente a la fiesta, Esther Borochov, dijo que un automóvil había chocado contra su vehículo mientras intentaba huir antes de que un joven les dijera a ella y a su amiga que saltaran a su vehículo antes de que le dispararan a quemarropa mientras ella se hacía la muerta hasta que fue rescatada.

"No podía mover las piernas", dijo a Reuters en el hospital. "Vinieron los soldados y nos llevaron a los arbustos".

Un joven británico desapareció el sábado tras participar en la fiesta, dijo la embajada del Reino Unido.

Su madre, Lisa, le dijo a Jewish News que Jake Marlowe, de 26 años, había estado trabajando en la seguridad en el festival de música y que la última vez que supo de su hijo fue a través de un mensaje de texto.

"Él estaba haciendo seguridad en esta 'rave' y me llamó a las 04:30 para decirme que todos estos cohetes estaban volando", dijo. "Luego, alrededor de las 05:30, me envió un mensaje de texto para decir: 'señal muy mala, todo bien, te mantendré informado, te lo prometo', y que me ama".

Hamas released a preview video showing how the attack began in the morning, the parachute and how it landed on the Jewish Homes pic.twitter.com/w9gNDt2JTV