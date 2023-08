Von der Leyen recalca que hay que acercar más a la UE a los países de los Balcanes

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este lunes que es necesario “acercar mucho más” y “más rápido” a los países de los Balcanes Occidentales que aspiran entrar en la Unión Europea, antes de participar en una cena informal en Atenas con líderes de la región.

“Tenemos que acercar mucho más a nuestros amigos, los aspirantes a miembros de la UE, y hacerlo mucho más rápido”, afirmó Von der Leyen a través de la red social X (antes Twitter).

We need to bring our friends, the aspiring members of the EU much closer to us and much faster.



Glad to be in Athens to discuss the European perspective of our neighbors and partners in the East and the Western Balkans.



We will keep bringing down barriers between our regions. pic.twitter.com/OJkAQYDlef