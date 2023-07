OVNI, o no: ¿ha encontrado Estados Unidos restos de extraterrestres?

Guerra en Ucrania, tiburones adictos a la cocaína, orcas coordinadas para atacar barcos, eventos climáticos cada vez más extremos, el mar Mediterráneo en ebullición... Este 2023, que no quiere ser menos que los años precedentes en lo que a fenómenos mundiales imprevistos y sobrecogedores se refiere, puede acabar de hacer un órdago a grandes: extraterrestes.

Los amantes de los misterios que se esconden en las profundidades insondables del espacio exterior están de enhorabuena esta semana. Llámense UFOS, ovnis o platillos volantes, este pasado miércoles varios exmiembros del ejército estadounidense han declarado bajo juramente ante un subcomité del Congreso haberlos visto y que las autoridades guardan pruebas de ellos.

A partir de ahí, como es lógico, se ha desatado la locura ufóloga. Mientras las redes arden con preguntas, conspiraciones y euforia marciana, y los medios de todo el mundo se hacen eco de la noticia, el Congreso de Estados Unidos ha hecho una petición formal al Gobierno para que informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados.

Un ex oficial de inteligencia de las fuerzas aéreas ha testificado bajo juramento que el Gobierno de EEUU tiene en su posesión OVNIs y restos biológicos "no humanos". No ha ocurrido en un foro sobre conspiraciones en internet, ha ocurrido en el Congreso de los EEUU. pic.twitter.com/Ur3s15u36S