Túnez y la UE firman su acuerdo bilateral contra la migración irregular

La Unión Europea y el Gobierno de Túnez han firmado este domingo el acuerdo estratégico para combatir la migración irregular y que contempla entre otros aspectos el fortalecimiento de los controles fronterizos y el endurecimiento de la lucha contra el tráfico de personas.

El acuerdo ha sido anunciado por la Presidencia tunecina al término de una ceremonia protagonizada por el mandatario del país norteafricano, Kais Saied, acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro holandés, Mark Rutte, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

El pacto proporciona una importante ayuda financiera de la UE a Túnez para hacer frente a los desafíos relacionados con la migración irregular, y forma parte de una "asociación estratégica" que también abarca aspectos económicos, comerciales y ambientales.

Sobre el tema de la migración, el pacto contiene acuerdos "para interrumpir el modelo de negocio de los traficantes de personas, para fortalecer el control fronterizo y para mejorar los procesos de registro y retorno", ha hecho saber el primer ministro holandés en su cuenta de Twitter.

Our teams have worked very hard to deliver rapidly on a strong package, which is an investment in our shared prosperity, stability and in future generations.



