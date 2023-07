Despega con éxito Euclid, el telescopio de la ESA que explorará cómo era el universo hace 10.000 millones de años

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha lanzado este sábado con éxito al espacio el telescopio Euclid desde la estación de Cabo Cañaveral en Florida (EEUU), que tendrá la misión de crear un mapa 3D más grande y preciso del Universo y conocer cómo eran las galaxias hace 10.000 millones de años.

A las 11.12 horas (17.12 hora peninsular española), el telescopio ha despegado de la Tierra a bordo de un cohete Falcon 9 de Space X y ya se dirige a su destino en el espacio. Euclid observará miles de millones de galaxias hasta distancias de 10.000 millones de años luz, midiendo de forma precisa la posición y las formas de las galaxias en luz visible e infiriendo en sus distancias, según ha indicado el Instituto de Astrofísica (IAC) en un comunicado.

"Euclid nos ayudará a explorar cómo se ha expandido el universo y cómo se ha formado su estructura a lo largo de la historia cósmica, lo cual puede revelar más sobre el papel de la gravedad y la naturaleza de la energía oscura y la materia oscura", explicó en declaraciones a los medios el investigador del ICE-CSIC, IEEC y miembro del consejo de dirección del Consorcio Euclid, Francisco Castander.

Según los modelos actuales, estos componentes oscuros representan alrededor del 95% del contenido de materia y energía del Universo, y afectan al movimiento y la distribución de las fuentes visibles, como las galaxias, aunque no emiten o absorben luz. Por este motivo, la ciencia todavía no ha podido determinar qué son.

The #DarkUniverse 🕵️‍♂️detective begins its mission!



🛰️ #ESAEuclid is on its way to unravel the cosmic mystery of #DarkMatter & #DarkEnergy, and tell us more about the curious past & ultimate fate of our Universe.



Full story 👉 https://t.co/g3HivC9bDE#ExploreFarther pic.twitter.com/AcxEycCByW