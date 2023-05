Iuliia Mendel: “Zelenski está decidido a acabar con la guerra este año”

“¡Oh, Dios mío! ¡Espera un momento!” Iuliia Medel interrumpe brevemente la videoconferencia con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA nada más comenzar la entrevista. Vuelve al cabo de unos segundos. “Lo siento, escucho sirenas todo el tiempo. Creo que mi salud mental se está deteriorando de tanto escuchar las alertas”. Medel nos habla desde su apartamento de Kiev, una ciudad en la que la vida se lleva de forma más o menos normal hasta que, de pronto, empiezan a caer misiles rusos. Medel ha sido portavoz del presidente Volodímir Zelenski hasta poco antes de comenzar la guerra, y le conoce bien. Acaba de publicar un libro de sus experiencias con el líder ucraniano, “La lucha de nuestras vidas” (editorial Simon & Schuster UK). Cuenta, por ejemplo, un encuentro entre el presidente con un programa pacifista (su campaña se basó en el final de la guerra del Donbás) y el ruso Vladímir Putin. En él repasa la situación del país invadido y las perspectivas de la guerra. Medel también difunde su visión de la guerra a diario a sus 150.000 seguidores en Twitter.

Pregunta: Usted que conoce bien al presidente, ¿cómo le ha visto cambiar en este tiempo de guerra? Respuesta: La pregunta es difícil. Creo que Zelenski se ha hecho más fuerte, estricto e inquebrantable. Está muy orientado a cumplir sus objetivos, y su único objetivo ahora mismo es derrotar a Rusia.

P: ¿Por qué ha retrasado la contraofensiva? La semana pasada aseguró que no le habían llegado todas las armas, pero el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, había dicho que ya estaban casi todas. R: Creo que ha habido un problema de comunicación. Creo que se la ofensiva se retrasa por la logística, para empezar. Desde que llegan las armas hasta que se entregan, o son reparadas (algunas llegan defectuosas), pasa un tiempo. Quizá todo lo prometido se ha entregado, pero no todo ha llegado al frente. Cuando hablo con los líderes políticos, se muestran incómodos por el hecho de que todo el mundo esté hablando de cuándo y cómo comenzará la contraofensiva. Creo que Zelenski no quería ser claro sobre el momento en que comenzará. Eso puede perjudicar las posibilidades de éxito. Por último, falta mucha munición.

P: ¿En qué crees que podría ayudar ahora España? R: La munición. Ese es un problema muy grave ahora. Por supuesto, pedimos aviones F-16, pero creo que el gobierno ucraniano sabe que el F-16 es algo que no va a llegar rápido: hacen falta pilotos entrenados, lo que lleva un año o un año y medio.

P: ¿Se considera allí suficiente la ayuda de España? En las listas de contribuyentes en armas estamos abajo…R: Creo que sé cómo respondería el presidente. Será suficiente cuando ganemos. Hasta entonces, será insuficiente. Aquí se valora mucho que España, un país alejado, se haya unido a la comunidad de países que apoyan a Ucrania. Para Polonia o los Bálticos es una cuestión mucho más directa.

