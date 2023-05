Zelenski viaja a Londres para reunirse con el primer ministro Sunak

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se entrevistará este lunes en Londres con el primer ministro británico, Rishi Sunak, de cuyo gobierno destacó que es “un líder” a la hora de mejorar las capacidades defensivas de Ucrania por tierra y aire.

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.