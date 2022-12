Los 27 acuerdan dar a Bosnia y Herzegovina el estatus de candidato a la UE

Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado este miércoles otorgar a Bosnia y Herzegovina el estatus de candidato a ingresar en el bloque europeo, reconociendo de esta forma la perspectiva comunitaria de Sarajevo, han confirmado varias fuentes diplomáticas a Europa Press.

Esta decisión se ha alcanzado en el marco de la reunión de ministros de Asuntos Europeos en Bruselas y se espera que sea refrendada en la cumbre de líderes de la UE de este jueves. La recomendación sigue la orientación de la Comisión Europea que emitió su opinión favorable el pasado octubre y se enmarca en los esfuerzos para revitalizar la política de Ampliación tras la guerra rusa contra Ucrania.

El dictamen de Bruselas está condicionado al cumplimiento de reformas de calado en justicia y lucha contra la corrupción en Sarajevo y llegó después del encargo de los líderes de los Veintisiete el pasado junio para evaluar los avances del país en su camino a la UE.

Ahora los Veintisiete vuelven a tener en cuenta esta recomendación y dan el paso "entendiendo que se adoptarán las medidas detalladas en la recomendación de la Comisión, con el fin de fortalecer el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la gestión de la migración y los derechos fundamentales", según rezan las conclusiones de los Veintisiete.

Los Estados miembros subrayan igualmente la necesidad de que las autoridades del país balcánico refuercen el Estado de Derecho y tomen medidas decisivas para fortalecer la prevención y lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En concreto, instan a Bosnia a aprobar enmiendas de integridad a la Ley del Alto Poder Judicial y Fiscalía y adecuar su legislación sobre conflictos de intereses a los estándares europeos.

"Europa cumple", ha celebrado el comisario de Ampliación, Oliver Varhelyi, en un mensaje en redes sociales insistiendo en que esta decisión es un "hito" en la Política de Ampliación. "El Consejo recomienda conceder el estatus de candidato a Bosnia y Herzegovina. El camino de la UE está abierta", ha señalado, al tiempo que ha recalcado las expectativas de Bruselas para avanzar en las reformas prioritarias para dar pasos en la senda europea.

Europe Delivers!

Today we reached another milestone in the 🇪🇺 Enlargement Policy

⏩️ Council recommended to grant candidate status to #Bosnia and #Herzegovina.

EU path is open!

We have high hope & expectations that 14 key priorities will be delivered for 🇧🇦citizens’ benefit.