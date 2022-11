Última hora de las elecciones legislativas en EEUU

Biden pide a los votantes, que están en las filas de las votaciones, que hagan oír su voz

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este martes a los estadounidenses que están en fila para votar en las elecciones de medio mandato que se queden esperando, que no se vayan y hagan oír su voz.

As polls begin to close in certain parts of the country, if you’re in line at your polling place before it closes—stay in line.



Make your voice heard.