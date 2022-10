Giorgia Meloni, tras descubrirse que su padre fue condenado por narcotráfico en Mallorca: "Las culpas del padre no recaen sobre los hijos"

La mujer más poderosa de Italia, Giorgia Meloni, habla por primera vez de su padre después de que Diario de Mallorca desvelara su condena en Palma a nueve años de cárcel por narcotráfico. La futura presidenta del gobierno italiano ha agradecido en un post en su cuenta oficial de Facebook "el tacto de la prensa italiana que ha contado los problemas de mi padre", pero que según ella "ha omitido un elemento fundamental en sus grandilocuentes titulares".

"Todos saben que mi padre se fue cuando yo tenía poco más de un año. Todo el mundo conoce que elegí no volver a verlo cuando tenía once años y que no volví a tener contacto con él hasta su muerte", subraya Meloni en su respuesta, donde no indica en ningún momento que desconociera el pasado delictivo de su padre. En el comunicado tampoco hace referencia alguna al caso concreto en que se vio envuelto Francesco Meloni, sólo habla de "problemas" y "culpas".

"Pero poco importa", prosigue, "si los 'buenos' pueden pasar como una apisonadora sobre la vida del 'monstruo'", lamenta.

"Entre tantas cosas que no se aplican, para mí también está el dicho ‘las culpas del padre no recaen sobre los hijos’", sentencia Meloni en un escrito donde ha limitado notablemente las referencias a su padre en relación a otras ocasiones.

La réplica de la líder ultraderechista se cierra con el anuncio de una querella contra la periodista italo-israelí Rula Jebreal, quien en un tuit afirma que durante la campaña electoral Meloni al publicar un vídeo de una violación había dicho que los migrantes "son delincuentes que quieren reemplazar a los cristianos blancos". En el mismo tuit, relaciona esta parte con el pasado delictivo del progenitor de la futura presidenta. "Irónicamente, el padre de Meloni es un notorio narcotraficante convicto que cumplió una sentencia de prisión", escribe Jebreal. Meloni ha emplazado a la periodista a explicarle al juez cuándo y dónde hizo esa declaración que le atribuye.

Jebreal no tardó en responder a la futura presidenta del gobierno italiano. "Amenaza con demandarme por mi tuit sobre sus conspiraciones de reemplazo, que están grabadas y ampliamente cubiertas por los medios internacionales. Todos los autócratas usan tales amenazas para intimidar y silenciar a quienes les reprenden y exponen públicamente. Señora Meloni, no me siento intimidada", expresó.

Italy’s new PM Meloni is threatening to sue me over my tweet re her replacement conspiracies, which are on video & widely covered by international media.

All autocrats use such threats to intimidate & silence those who call them out & expose them.

Ms. Meloni: I’m not intimidated! pic.twitter.com/52HEQs2q9o