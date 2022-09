Todo va bien en Moscú: Putin aparenta normalidad mientras Kiev recupera terreno

2 Se lee en minutos Àlex Bustos



En el este de Ucrania, las tropas rusas se han retirado de numerosas poblaciones en las zonas de Izyum y Balakliya que ocuparon este año, así lo confirmaba el propio ministerio de defensa ruso este sábado. Mientras tanto en la capital rusa, muchos habitantes siguen ajenos al desarrollo del desarrollo del despliegue militar ruso en Ucrania. Y es que el día 11 es el día de la ciudad de Moscú, una festividad muy esperada, y a pesar de la excepcionalidad de este año, está previsto que se celebren conciertos y otros eventos con total normalidad. También el mismo sábado se pudo ver al presidente ruso Vladímir Putin inaugurando un polideportivo y el 'Sol de Moscú', actualmente la noria más alta de Europa.

Here's the full statement from Russian Defence Ministry spokesman Igor Konashenkov on the decision to "regroup" troops from Balakliya and Izyum pic.twitter.com/P8BHn7VHOR — Francis Scarr (@francis_scarr) 10 de septiembre de 2022

La explicación oficial para tal movimiento de tropas es un "reagrupamiento" táctico para apoyar a los aliados de la autoproclamada República Popular del Donetsk en la zona de Járkov. Estas explicaciones chirrían a algunas voces, incluso a canales de Telegram pro-Kremlin que piden con malas palabras y maldiciones no negar más la realidad cuando existen fotos de soldados ucranianos en ciudades que hasta hace pocos días estaban bajo control del ejército y sus aliados.

Unbelievable screed from a pro-Kremlin military blogger telling Russian occupation officials to stop denying Ukrainian advances when there's literally photos of their soldiers in liberated towns. Every other word of this post is a curse-word. pic.twitter.com/vOcfDVQ4gF — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) 9 de septiembre de 2022

En redes como Twitter saltaron las alarmas para algunos cuando se hicieron públicos los cortes de tráfico en el corazón de la capital, temiendo disturbios o protestas. Esta medida sin embargo no responde a ningún tipo de alarma, meramente se ha cortado el tráfico en buena parte del centro de Moscú para albergar diferentes eventos para la celebración del día de la ciudad (algo más o menos equivalente a la fiestas mayores de las ciudades de España). Por ello estaba previsto estrenar la nueva joya de la corona en la capital rusa, el 'Sol de Moscú' en las proximidades de esta festividad. Esta nueva atracción no tuvo una inauguración perfecta este sábado ya que hubo problemas de funcionamiento que provocaron paradas y largas esperas para subir a la noria. Ya cuando cayó la noche, los moscovitas pudieron oír como retumbaban los fuegos artificiales y pudieron salir a la calle y bailar sin pensar en lo que sucede en el frente ucraniano.

Muscovites having a grand old time celebrating Moscow’s 875th birthday. Feels very very far removed from today’s news from Ukraine



pic.twitter.com/Cltr9DT4qS — Jonny Tickle (@jonnytickle) 10 de septiembre de 2022

Moscú, como ciudad autónoma, debe pasar este domingo por las urnas para elegir a sus representantes de la Duma local. Es una de la treintena de sujetos federales de Rusia que votarán en el día de elecciones regionales conjuntas, en las que algunos territorios eligen su gobernador, otras la composición de su Parlamento y unas pocas los representantes de la capital de provincia. Entre ellas se encuentran las repúblicas de Buriatia, Udmurtia, Osetia del Norte y Mari-el; los oblasts de Kaliningrado y Sverdlodvsk, entre muchas otras. También votarán a sus representantes regionales algunas circunscripciones de la República de Crimea y la ciudad autónoma de Sevastopol, ambas reconocidas por la comunidad internacional como parte de Ucrania.

