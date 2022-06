Al menos un muerto y varios heridos en un atropello múltiple en Berlín

2 Se lee en minutos Europa Press



El canciller de Alemania, Olaf Scholz, se ha mostrado "profundamente afectado" por el atropello múltiple que ha tenido lugar este miércoles en los alrededores de la iglesia Kaiser Wilhelm de la capital de Alemania, Berlín, en el que ha muerto una mujer y en el que nueve personas han resultado heridas. "Estoy profundamente entristecido por el horrible crimen en Kurfürstendamm (la avenida donde ha tenido lugar el atropello). El viaje de una clase escolar de Hesse a Berlín termina en una pesadilla", ha declarado el mandatario alemán en su cuenta de Twitter, mencionando a un grupo de menores alumnos de un colegio de fuera de Berlín. "Nuestros pensamientos están con los familiares de los muertos y los heridos, entre los que se encuentran muchos niños", ha añadido Scholz, que ha deseado a todos los heridos una pronta recuperación.

Detrás del atropello, que ha tenido lugar este miércoles alrededor de las 10.30 horas (hora local) en la esquina cerca de la iglesia Kaiser Wilhelm, se encuentra un ciudadano armenio-alemán de 29 años cuya identidad no ha trascendido. Atropelló a un grupo de personas antes de empotrar el vehículo contra el escaparate de una tienda, donde no se han reportado heridos, ha informado la agencia DPA.

Tanto la Policía como los Bomberos han confirmado el fallecimiento de una persona, mientras que este último cuerpo ha advertido de que corre peligro la vida de seis personas. Otras tres víctimas están heridas graves y hay varias más atendidas, pero de carácter leve.

Los investigadores han localizado en el interior del vehículo una carta del conductor en el que anticipaba su acción, según DPA. Una fuente citada por el periódico 'Bild' ha sentenciado que "sin duda no es un accidente", aunque por ahora no hay constancia de que haya motivos políticos y se habla, en un principio, de un "homicida". Según las informaciones recogidas por DPA, entre las víctimas hay un grupo de menores que serían alumnos de un colegio de fuera de Berlín, si bien la Policía ha declinado dar detalles por ahora sobre las identidades. La víctima mortal, de hecho, ha sido identificada como una profesora de una escuela de Hesse, ha asegurado una funcionaria local, Iris Spranger. "Por favor, entiendan que no damos información sobre los heridos hasta que los familiares sean informados. Hay apoyo psicosocial disponible en el lugar para los afectados, también entre los servicios de emergencia", ha reseñado la Policía en un mensaje en Twitter.

Por su parte, la alcaldesa de Berlín, Franziska Giffey, ha prometido hacer "todo lo posible" para "ayudar a los afectados", según ha recogido DPA. Asimismo, ha recalcado que se harán todos los esfuerzos por aclarar lo sucedido, si bien ha incidido en que, en estos momentos, la prioridad son los heridos y los familiares de las víctimas.

El lugar fue escenario del atentado perpetrado en 2016 contra un mercado navideño berlinés, suceso que se saldó con doce víctimas mortales. Anis Amri, un ciudadano tunecino que había reclamado asilo en el país, empotró un camión en la plaza situada frente a esta iglesia, cerca de la principal calle comercial en el oeste de la capital alemana.

