¿Qué países pueden entrar en la OTAN y cómo es el proceso de adhesión?

Turquía quiere vetar el ingreso de Finlandia y Suecia

Ucrania lleva más de una década esperando para una adhesión que puede no llegar a producirse

Sede de la OTAN en Bruselas. / ZHENG HUANSONG / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

La oposición frontal del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN ha despertado dudas sobre si estos dos países podrán unirse finalmente a la organización militar. Ucrania, que lleva más de una década esperando para entrar, se resigna también a la posibilidad de que nunca llegue a estar bajo el paraguas de una OTAN que tiene unos procesos de ingreso y candidatura muy estrictos. ¿Qué países pueden entrar en la OTAN? ¿Cómo pueden hacerlo?

¿Qué países pueden unirse a la OTAN?

En principio, solo los países europeos pueden solicitar su ingreso en la OTAN, pero, desde hace años, la Organización no ha parado de expandirse hacia el este. El artículo 10 del Tratado fundacional establece que se puede “invitar a cualquier Estado europeo” que tenga, entre otras cosas, la capacidad de contribuir a la seguridad en el Atlántico norte y al desarrollo de los principios que intentan defender sus miembros. Entre ellos, por ejemplo, la democracia.

¿Cómo es el proceso?

Para poder entrar a formar parte de la OTAN, los 30 miembros que hay actualmente tienen que llegar a un acuerdo unánime para enviar la invitación. A partir de ahí comienzan las negociaciones de adhesión en la sede de la OTAN en Bruselas para valorar si el país cumple con las condiciones para unirse a la alianza. En el caso de tener que llegar a unos objetivos, el país candidato a entrar tiene que plantear un calendario con los compromisos adquiridos.

¿Cómo se ratifica?

Tanto los solicitantes como los miembros de la organización deben ratificar el ingreso dentro de sus propios países y en base a sus propios procedimientos. No todos, como es el caso de Reino Unido, necesitan una aprobación parlamentaria, pero es el caso más común. Todos los Estados implicados, eso sí, deben dar el visto bueno, por lo que no se busca una mayoría sino la unanimidad.

¿Qué países esperan entrar próximamente?

Los que esperan un ingreso más inminente son Finlandia y Suecia, aunque Georgia y Ucrania llevan esperando desde 2008. El problema es que, en el caso de los dos primeros, Turquía ya ha anunciado que se opondrá a su ingreso y en el segundo existen muchas reservas con la respuesta que habría por parte de Rusia si la OTAN se acerca tanto a sus fronteras.

¿Puede Turquía vetar el acceso a Suecia y Finlandia?

Se esperaba que ambos países recibieran una invitación formal en la Cumbre de Madrid de finales de junio, pero la situación va a ser más complicada de lo que parecía por los vetos internos. El presidente turco no ha podido ser más claro: “Mientras Tayyip Erdogan esté a la cabeza de la república de Turquía no diremos que sí al ingreso en la OTAN de países que apoyan al terrorismo". La condición que pone Erdogan para aceptar a Suecia y a Finlandia, pues se requiere unanimidad entre los 30 miembros para aceptar nuevas candidaturas, es que dejen de acoger a militantes de los movimientos kurdos que Ankara considera terroristas.

¿Va a entrar Ucrania en la OTAN?

A corto y medio plazo, lo más seguro es que no. El propio Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha esgrimido la posibilidad de ingreso como uno de los motivos de la invasión. Desde que la guerra se desatara en territorio ucraniano a finales de febrero, su presidente, Volodímir Zelenski, ha tenido que resignarse a que su país no llegue a entrar en la OTAN: “Durante años hemos oído hablar de la supuesta puerta abierta, pero ya hemos entendido que no debemos entrar. Así es y debemos admitirlo”.

