"Echa un vistazo a los aviones privados de los oligarcas rusos": una cuenta de Twitter rastrea sus jets

Una cuenta de Twitter permite seguir en tiempo real el vuelo de los aviones de los millonarios relacionados con Putin

Ha comenzado a funcionar tras la invasión rusa de Ucrania

Imagen de la cuenta de Twitter que rastrea los aviones de los oligarcas rusos / Twitter

Mientras los aviones rusos bombardean Ucrania, los jets privados de los oligarcas rusos vuelan a Florida, Estambul o Moscú. Y tanto sus recorridos, como los modelos multimillonarios de sus aviones, se pueden seguir a través de una cuenta de Twitter, Russian Oligarch Jets, "Aviones privados de los oligarcas rusos".

La cuenta ha comenzado a seguir los viajes de los 'socios' de Vladimir Putin tras iniciarse la invasión de Ucrania. Está mantenida por un joven de Florida de 19 años estadounidense y cuenta con más de 300.000 seguidores.

Se puede ver, por ejemplo, que el jet LX-RAY de Roman Abramovich, dueño por el momento dueño del club de fútbol Chelsea (acaba de anunciar que lo vende) ha aterrizado este miércoles por la mañana en Ankara. La relación del empresario ruso con el Kremlin ha estado en el centro de la polémica en Reino Unido, donde un diputado laborista ha pedido investigarle y de requisarle sus bienes en el país e impedirle seguir siendo dueño del Chelsea.

Roman Abramovich's Jet LX-RAY Landed in Ankara, Ankara Province, TR. Apx. flt. time 35 Mins. pic.twitter.com/8mBVcRf47Q — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) 2 de marzo de 2022

Pero no es el único millonario bajo la lupa de esta cuenta de Twitter. Se puede ver que el Jet M-IABU de Alisher Usmanov aterrizó ayer en Taskent, la capital de Uzbekistán. Burjánovich es el tercer hombre más rico de Rusia, según Forbes en 2016, y posee más de 13.000 millones de dólares.

Alisher Usmanov's Jet M-IABU Landed near Yangi Yul, Toshkent, UZ. Apx. flt. time 6 Mins. pic.twitter.com/bkaYE3A1Ae — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) 1 de marzo de 2022

En la cuenta también se puede ver una lista de los principales multimillonarios rusos de los que se conoce la identidad de sus aviones, y cuyos viajes serán seguidos gracias a la información pública de Flightradar.

La lista de "oligarcas" rastreados incluye también a Alexander Avramov, Oleg Deripaska, Mihail Frridman, Viktor Medvedchuk, Leonard Blavatnik, Dmitry Ryboloviev, Arkady Rotenberg, Eugene Schvidler, Alexey Mordashov, Vladmir Lisin, Andrey Melnichenko, Suleiman Kerimo y Oleg Tinkov.

Los millonarios rastreados usan modelos de avión como el Airbus A319 y el Boeing 737 que en la aviación comerciar se utilizan para el transporte de pasajeros. Solo de Abramovich rastrea seis aviones privados.

Aviones de gran tamaño

La cuenta la lleva un joven de Florida que cobró notoriedad por rastrear en línea los movimientos del avión privado del empresario estadounidense Elon Musk. En enero pasado, Musk bloqueó en las redes sociales a Sweeney por no haber aceptado una oferta de 5.000 dólares por cerrar la cuenta @ElonJet en Twitter desde la que informa de los movimientos del avión del dueño de SpaceX y Tesla.

El joven estudiante universitario contó entonces a un canal de Miami que mantuvo contacto con el poderoso empresario desde finales de noviembre. Musk le preguntó acerca de la tecnología "bot" que usa para rastrear su avión y le planteó que entraña un riesgo para su seguridad, por lo que le ofreció 5.000 dólares por cerrarla.

"No me gusta la idea de que me dispare un chiflado", le dijo Musk, según contó el estudiante en la entrevista.

A la oferta de 5.000 dólares Sweeney respondió pidiendo 50.000 dólares, el precio de un auto Tesla modelo 3, o que le diera la posibilidad de ser becario en una de sus empresas.

Musk se lo pensó durante un mes y un día de la segunda mitad de enero el joven se encontró con que le había bloqueado en las redes.

Sweeney también rastrea los aviones de los millonarios Bill Gates y Jeff Bezos y el del expresidente Donald Trump, según la entrevista con el canal NBC.

