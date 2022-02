La Unión Europea responderá con “sanciones” al reconocimiento de Putin

La reacción de la Unión Europea (UE) a la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de firmar el decreto y reconocer oficialmente la independencia de las zonas controladas por los separatistas prorrusos en Donetsk y Lugansk ha sido inmediata. “Es una violación flagrante del derecho internacional, de la integridad territorial de Ucrania y de los acuerdos de Minsk” y “la UE reaccionará con sanciones contra aquellos implicados en este acto ilegal”, han avisado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, en un comunicado conjunto en el que reiteran su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial ucraniana.

También los dirigentes bálticos, que viven con enorme preocupación y temor la constante amenaza de Rusia, han salido en tromba. “Es una prueba del desprecio total del derecho internacional y de la carta de la ONU. Hay que reconocer a Rusia por lo que es: un estado fuera de las reglas internacionales y las normas civilizadas. Una escalada como esta debe ser sancionada”, ha reclamado su colega lituano Gabrielius Landsbergis, uno de los más beligerantes contra el Kremlin.

“Estonia nunca aceptará la decisión ilegal de Rusia de reconocer las regiones de Donetsk y Lugansk. Son una parte de Ucrania reconocida internacionalmente, como Crimea. Claramente, Moscú no se toma en serio la diplomacia, sino que busca casus belli”, ha añadido el presidente de Estonia, Alar Karin en la línea del letón Krisjanis Karin que ha pedido a los aliados medidas “inmediatas” para “detener cualquier nueva agresión”.

También ha reaccionado con dureza el primer ministro polaco, Mateusz Morawieki, que ha calificado el reconocimiento de “acto de agresión contra Ucrania” y ha reclamando una “respuesta inequívoca”, “sanciones inmediatas contra Putin", porque es el único idioma que entiende, y la convocatoria de una cumbre de líderes de la UE de emergencia.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.