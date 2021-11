China avanza en la construcción de su primera estación espacial

Dos de los tres tripulantes de la estación espacial que China está construyendo completaron hoy su primera misión extravehicular, durante la que instalaron "amortiguación y adaptadores para el brazo robótico" externo, entre otras tareas.

A través de un comunicado publicado hoy en su página web, la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas (AEMT) de China informó de que los encargados de realizar estas operaciones fueron los astronautas Zhai Zhigang, el más experimentado del equipo, y Wang Yaping, quien se convirtió así en la primera mujer china en realizar un "paseo espacial".

Según la fuente, la misión se completó "con éxito" a las 01.16 hora de Pekín de hoy (17.16, hora GMT de este domingo) tras seis horas y media en las que los cosmonautas "completaron tareas como la instalación de la amortiguación y los adaptadores del brazo robótico y probaron las típicas acciones fuera de la cabina".

👩‍🚀👨‍🚀🎥 First EVA Spacewalk of Shenzhou13 astronauts in Tiangong Space Station (CSS) has been finished. Wang Yaping becomes the first Chinese female astronaut to conduct spacewalk! Full highlights video: https://t.co/GZBqJVXLT6 pic.twitter.com/hVrPtzRejj