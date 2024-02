La ministra de Igualdad defiende la elección de 'Zorra' para Eurovisión: "La obligación de la cultura es abrir caminos"

La canción elegida para representar a España está abriendo un debate entre quienes la consideran un himno feminista y quienes creen que eso del empoderamiento no tiene nada que ver con la palabra 'zorra'. Pero, a tenor de las declaraciones durante la mañana de este lunes, el Gobierno apuesta más por lo primero. "Creo que es una canción que rompe moldes y estereotipos. Y, además, ha gustado masivamente", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante los medios este lunes.

Redondo considera que la canción de Nebulossa es "divertida" y rompe con el edadismo, es decir, la discriminación por edad, al estar interpretada por Mery Bas (55 años), quien el pasado sábado aseguró ante miles y miles de eurofans que se siente muy 'zorra'. "Pero esta es mi naturaleza / Cambiar por ti me da pereza / Estoy en un buen momento / Solo era cuestión de tiempo / Voy a salir a la calle a gritar lo que siento / A los cuatro vientos / Si salgo sola soy la zorra / Si me divierto la más zorra alargo y se me hace de día / Soy más zorra todavía", cantó en una actuación

"La música es libre y universal. Genera nuevos universos y lenguajes. Hay que respetarlo", ha asegurado la ministra, que considera que el arte, como en este caso debe ir "un paso por delante" pues "su obligación es abrir caminos".

Obras sin censura

"Es una demostración de la pluralidad y diversidad que hay en España. Nos representa bien", ha añadid justo después de una reunión con Cristina Andreu, la presidenta de CIMA (Asociación Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales). Ella, por su parte, ha indicado que la asociación considera que "las obras no hay que censurarlas". "Lo que se puede censurar son comportamientos, pero no una canción".

Solo una hora antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también era preguntado por la canción en el programa Al Rojo Vivo, donde respondía "el feminismo no solo es justo, sino que es divertido", y que "este tipo de provocaciones tienen que venir necesariamente de la cultura". "A la 'fachosfera' le hubiera gustado ver el Cara al sol", añadía con sorna.