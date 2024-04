La actriz Candela Peña, sobre sus experiencias en 'apps' de citas para famosos: "No me gusta la élite"

Risto Mejide, Blanca Suárez, Thibaud Courtois, Jorge Lorenzo, María León, Brays Efe, Ana Guerra o Cepeda son algunos de los nombres que han usado la famosa aplicación de citas única y exclusivamente para famosos. Las celebrities de nuestro país inician sesión en 'Raya', la app para encontrar el amor más famosa del momento, en la que solamente determinados perfiles pueden jugar a hacer matches.

Actores y actrices, jugadores de fútbol, chefs, cantantes, artistas o personajes televisivos de todo tipo aparecen en los recovecos de esta aplicación, de la que apenas sabemos nada, más allá de algunos nombres que han pasado por allí con intención de encontrar a su media naranja. La última en hablar de ello ha sido la actriz Candela Peña en su visita al podcast 'Estirando el chicle', junto a Carolina Iglesias y Victoria Martín.

Candela Peña habla de sus experiencias

Asegurando que se adentró en el mundo de las aplicaciones de citas por recomendación de su terapeuta, la intérprete señala que le obligaba "a quedar con señores" en tono de broma. Y es que, Peña explica que en estas apps se ha encontrado "con unos señores que de repente se sientan y me dicen que cazan", añade entre risas mientras deja claro que no todos los hombres son lo que parecen.

Cuando Carolina le pregunta por las apps exclusivas para famosos, Candela asegura contundente que "no lo puedo soportar, yo quiero a gente normal. No sé si me admitirían, pero no me gusta la élite. Yo quiero a alguien entre la masa", zanja. A su vez, la presentadora cuenta sus experiencias en la famosa 'Raya', dejando entrever que no es demasiado inclusiva con el colectivo LGTBIQ+: "Me lo he quitado, de chicas no había demasiado, y de caballeros sólo me salían empresarios y me daba un poco de palo", dice.