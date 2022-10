Risto Mejide, encontrado usando una app de ligar de pago y alto standing

Hace solo unos días era cuando Risto Mejide y Laura Escanes anunciaban a través de las redes sociales su ruptura tras siete años de relación. La despidieron: "Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma", escribió él.

Desde el primer momento hicieron frente a las críticas por la diferencia de edad entre ambos e hicieron popular el hashtag #toelrato con el que expresaban su amor. En 2017 se casaron ante la atenta mirada de más de 400 invitados y trajeron al mundo a la pequeña Roma en octubre de 2019. Finalmente hace dos fines de semana anunciaron su ruptura.

Después de esto, hemos podido ver a Risto Mejide en una aplicación de parejas, concretamente en Raya.

Risto tiene cuenta en Raya, una aplicación a la que solo pueden acceder famosos y personas con acomodada posición económica. Una de las principales garantías de este 'Tinder' de rostros conocidos es la privacidad, aunque los pasos del presentador de Cuatro por esta aplicación han quedado al descubierto.

Para pertenecer a esta comunidad tienes que ser rigurosamente seleccionado por la aplicación y desembolsar 107,99 euros al año si optas por una cuenta básica o 299,999 euros si quieres la versión más completa. "Si no soy extraordinariamente guapo, es porque hay demasiada luz. La gente me conoce. Yo no", tiene escrito el publicista en su perfil.

