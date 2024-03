Las sorprendentes declaraciones de Hiba Abouk sobre su divorcio con Achraf Hakimi: "Me consumió"

La actriz Hiba Abouk ha concedido una entrevista a su amiga Vicky Martín Berrocal en la que ha hablado sobre su ruptura con el jugador del PSG Achraf Hakimi. El divorcio acaparó muchos titulares en los medios debido a los desencuentros económicos y a la irrupción de la madre de Achraf en el asunto.

"Hay que pensar durante mucho tiempo y debatirlo, contigo misma y con él. Pero hay que salir sin egos. Lo más importante para mí era que cualquier decisión que tomáramos la hiciéramos pensando en nuestros hijos, que son los más importantes. He vivido momentos muy duros, físicamente me consumió", ha confesado Abouk.

La protagonista de la serie ‘El Príncipe’ ha explicado que ahora es "una persona completamente metamorfoseada. He tenido muchas cosas muy buenas y muchas cosas muy duras de encajar".

Las infidelidades

Abouk también hizo una sorprendente declaración sobre las relaciones sentimentales. Durante la entrevista Berrocal preguntó a Hiba si ella podría perdonar una infidelidad, a lo que la actriz, tajante, respondió: "Sí perdonaría una infidelidad, lo he hecho más de una vez".

"Sí, me he enterado de que me han sido infiel. Es duro de encajar. Todo depende del pacto que tengas con tu pareja. Puedo entender que perdonar sea muy difícil, pero se puede hacer porque hay que entender que todo el mundo comete errores. Yo tengo unos valores y unos principios y si estoy con alguien no quiero estar con otra persona, yo puedo decir que siempre he sido fiel en mis relaciones", añadió Hiba, que, además, explicó que está viviendo un gran momento profesional.