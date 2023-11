Así será el vestido de Cristina Pedroche en las campanadas: primeras pistas

Está sin duda en el momento más dulce de su vida. Cristina Pedroche no oculta que el posparto no está siendo sencillo -sino más bien una montaña rusa a nivel emocional que la sonrisa de su hija Laia, de 4 meses, compensa con creces- todo son alegrías para la presentadora últimamente.

Si hace unos días Dabiz Muñoz era elegido por tercera vez como Mejor Chef del mundo, ahora es la vallecana la que ha recibido el premio 'Talento del año' de la revista Woman. Un reconocimiento muy especial que la comunicadora de Atresmedia ha recogido con una gran sonrisa: "Me lo tomo como un abrazo al corazón y con un empujoncito que lo estás haciendo bien" ha confesado, reconociendo que aunque no sabe si su talento "es innato", el secreto de su éxito es "el trabajo. Me considero una mujer muy trabajadora" presume.

Lo que sí tiene claro es que entre sus 'dones' no está el de cocinar, aunque como apunta feliz tampoco le hace falta. "Para qué. Teniendo al mejor cocinero del mundo en casa ¿te crees que me voy a poner a cocinar?" ha bromeado, acordándose de su marido en una noche tan especial para ella: "Estoy muy orgullosa de él, de todos sus triunfos, es el mejor".

Compaginando a la perfección su faceta de papás primerizos con sus respectivas profesiones, Cristina confiesa que su hija Laia -que nació el pasado 14 de julio- "es para comérsela". "Se parece a los dos, hay momentos que digo es super Muñoz y otras digo es Pedrochita" desvela.

Una pequeña que afirma que le ha "cambiado la vida, las prioridades y la balanza". "Lo que antes me parecía super importante y urgente, ahora es como si sale bien, bien, y si no, pues no" explica, apuntando que como madre lo "único" que quiere es "ser una madre presente. Que mi hija sienta que estoy y dárselo todo, y cuando hablo de todo no hablo de cosas chorradas".

Y Dabiz como padre es, como asegura, un diez: "Se me cae la baba. Amo a mi hija, pero la relación que están teniendo ellos dos y bueno la relación con mi madre... no tengo ayuda en casa nada más que la ayuda de mi madre que viene casi todos los días. Las veo a las dos cómo interactúan y con mi padre, se me cae la baba. Me estalla el corazón"

A pesar de que Laia es lo mejor que ha hecho en su vida, Cristina reconoce que por el momento no se plantea ampliar la familia, aunque sí tiene claro que en un futuro le gustaría "una hermanita" para su niña. "Con calma, tiene 4 meses y estoy teniendo un post parto muy complicado" se sincera.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la madrileña ya está ultimando los detalles del look con el que intentará dejarnos sin palabras una vez más en las Campanadas. A pesar de que es sin duda su secreto mejor guardado, la presentadora desliza que en sus últimas apariciones ha ido "dando cositas y soltando pistitas". "Si sois muy listos os va a sorprender y sobre todo os va a conmover" adelanta, revelando que, como se ha convertido en una tradición, tendrá "un mensaje" muy potente.