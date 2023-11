Transformación física de Sonsoles Ónega: su sorprendente cambio con los años

Sonsoles Ónega

La trayectoria de Sonsoles Ónega acumula a estas alturas varias décadas, y lo hace con más éxitos y reconocimientos que nunca. Además de su formato vespertino 'Y ahora Sonsoles', que continúa liderando las tardes de la televisión, Sonsoles se hacía con el Premio Planeta 2023 hace apenas unas semanas por su novela 'Las hijas de a criada', por el que se hizo con un premio de 1 millón de euros.

Sin embargo, desde que vimos a Sonsoles Ónega por primera vez en pantalla, mucho ha cambiado física y profesionalmente. Su debut se produjo en 1999 en CNN+, cuando recién terminada su carrera de periodismo por la universidad CEU San Pablo encontró su primer trabajo y conoció a una de sus mejores amigas hasta la fecha: la reina Letizia. De ahi saltó a Cuatro, y desde entonces dejó claro que el corte que le favorece es pelo corto con flequillo.

Sonsoles Ónega en sus inicios en la televisión / Redes

Así ha sido el cambio físico de Sonsoles Ónega

Noticias relacionadas

La hija de Fernando Ónega ha experimentado una transformación física de lo más asombrosa, y a sus 47 años luce más estilosa y jovial que nunca. A pesar de que hace décadas su maquillaje no era tan notable, sus dientes no habían sido arreglados, o su pelo no tenía el volumen que le caracteriza a día de hoy, Sonsoles Ónega mantiene su esencia.

De 'Noticias Cuatro' pasó a 'Informativos Telecinco', y de ahí a 'Ya es mediodía', tres formatos donde ya aparecía con su característico corte de pelo que no deja ver su frente, y que requiere de horas de preparación. Y es que, pocas son las ocasiones en las que vemos a la presentadora sin su flequillo. Desde que está en Antena 3 con 'Y ahora Sonsoles', Ónega luce su nueva dentadura, un físico envidiable a su edad, y un maquillaje y pelo que resalta todo su potencial.