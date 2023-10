El motivo de la ruptura del cantante Álvaro de Luna y la influencer Laura Escanes

Álvaro de Luna y Laura Escanes vistos por última vez en uno de los conciertos del cantante sevillano / Twitter

No, no es amor todo lo que reluce ni en los escenarios, ni en las redes sociales y tampoco en la vida real. El cantante Álvaro de Luna que está de gira en Milán y la influencer Laura Escanes que protagonizaron un romántico momento durante el Zevra Festival 2023, en la ciudad de Cullera, han decidido poner fin a su relación. Álvaro de Luna ha dejado de seguir a Laura Escanes en su perfil de Instagram y han saltado las alarmas.

Según ha informado la revista '¡Hola!' hace dos semanas decidieron romper su relación. La separación ha sido de mutuo acuerdo a pesar de haber conseguido superar una crisis, ya que en agosto decidieron darse un tiempo, pero un mes después volvieron a intentarlo hasta que han decidido tomar rumbos diferentes. ¿Será definitivo?

"No hay marcha atrás", han confirmado a la revista semanal especializada en noticias de celebridades. "Una decisión muy meditada y muy pensada. No se ha tomado a la ligera, ni de la noche a la mañana". Eso sí, explican que aunque no se sigan en redes sociales, prefieren quedarse con lo positivo y no terminar en malos términos.

Del 'todo contigo' al nada sin ti

Se convirtieron en la pareja sorpresa del otoño del año pasado. Después de semanas de rumores y algún que otro mensaje e indirecta que ha llamado la atención a los seguidores de la pareja se ha podido confirmar el secreto a voces. Sus caminos se cruzaron en una entrega de premios musicales en Tenerife, fueron conociéndose poco a poco y ahora un año después se separan. La actividad frenética de ambos ha podido con su relación a pesar de haberse apoyado todo lo que se ha podido. Pero, han acabado admitiendo que viven momentos vitales diferentes y que están centrados en sus proyectos.