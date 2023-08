Laura Escanes toma una drástica decisión en su trabajo tras rechazar una importante oferta

Laura Escanes se toma un descanso de las redes sociales / Redes

Con cerca de 2 millones de seguidores, Laura Escanes es una de las influencers más reconocidas de nuestro país. Desde su mediática y comentada ruptura con Risto Mejide tras seis años de matrimonio, la joven mantiene una relación sentimental con el cantante Álvaro de Luna, con quien parece atravesar una de las etapas más felices de su vida.

Caracterizada por su sinceridad y transparencia a la hora de comunicarse con sus seguidores, Laura Escanes ha tomado una importante decisión que condiciona su futuro laboral. Y es que, tras ser una de las principales candidatas de Mediaset para convertirse en concursante de la nueva edición de 'GH VIP 8', Laura Escanes respondía con un breve pero contundente "no, gracias", dejando claro que no está preparada para una exposición de este calibre.

Laura Escanes deja las redes temporalmente

Tal es su necesidad de desconexión en estos momentos, que la influencer ha tomado la drástica decisión de frenar -o al menos controlar- su exposición en redes sociales por un tiempo: "He decidido aprovechar estas semanas que estoy con la enana y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales" comenzaba explicando vía Instagram stories.

Haciendo referencia al pasado, la escritora y modelo ha asegurado que "hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento", señala Laura en el comunicado a sus seguidores. Sea como sea, está claro que la catalana atraviesa una etapa de felicidad y ha decidido tomarse un respiro de las redes sociales para centrarse en ella y en su hija Roma: "Todo está bien, no hay que preocuparse de nada pero me apetece centrarme en mí sin más. Os quiero" han sido sus últimas palabras.