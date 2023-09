Gloria Camila Ortega, en su regreso a la televisión: así se ha sincerado sobre el estado de su hermano José Fernando

Gloria Camila y José Fernando Ortega / Agencias

El programa de Susanna Griso en Antena 3 suma una nueva cara entre su parrilla de colaboradores de cara a esta nueva temporada de 'Espejo Público'. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha reaparecido en televisión tras varios meses alejada del foco mediático, en los que ha estado enfocada en su vida fuera de la televisión y tratando su ansiedad y depresión. Gloria Camila Ortega afrontaba con "mucha ilusión" este nuevo proyecto profesional, según ella misma señalaba momentos antes de entrar en el plató.

Sin embargo, y aunque ha dejado claro que le "gusta ser colaboradora siempre tratando temas ajenos a ella", también ha resaltado que si tiene que hablar de su vida privada no tendrá problema en hacerlo. Un debut compartido con su excompañera Gema López, en el que ha asegurado que "con la psicóloga estoy aprendiendo muchísimo. Yo tengo traumas de abandono, son carencias que vas alargando a lo largo de la vida y te lo vas guardando", dejando ver que está motivada en su recuperación.

"He aguantado que digan barbaridades de mi hermano"

Unos traumas que Gloria Camila ha querido traer de vuelta, pues explican cómo se encuentra ahora su situación familiar y personal: "Cuando cumplo 18 mi hermano está en la cárcel. No he tenido una infancia normal. Salgo y parece que me está mirando todo el mundo. Mi hermano es mi hermano. En circunstancias y situaciones familiares hay que estar ahí, no hay que dejarlos solos. Me quedé sola. Me tocó estar ahí con los dos a tope y ahora estamos genial" ha señalado Gloria en referencia a cuando su hermano y su padre ingresaron en prisión.

Recordando a su hermano José Fernando, la colaboradora ha criticado que "he aguantado que digan barbaridades de mi hermano. Está mejorando en su tratamiento y es padre. La vida va pasando y todos aprendemos de nuestros errores". Además, ha aprovechado para actualizar el estado de salud de su padre, que asegura está activo: "Va, viene, viaja y hace deporte. No para, no puede estar en casa en un momento de sofá. Tiene la mente súper ocupada y está bastante bien", zanja Gloria Camila.