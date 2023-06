La falta de respeto de Susanna Griso en directo desata la polémica en las redes sociales: "Es una irrespetuosa y maleducada"

Hacer un programa en directo en los medios de comunicación tiene muchas ventajas, pero también alguna que otra desventaja. En el programa 'Espejo Público' de este jueves Susanna Griso ha vivido un momento de mucha vergüenza al creer que hablaba fuera de cámara y criticar sin ningún tipo de filtro a la reportera que estaba en ese momento en directo.

Noticias relacionadas

Todo sucedió mientras la joven entrevistaba a Erik, un opositor que tenía un examen muy importante y se quedó encerrado en el baño minutos antes. "Marina, quiero que nos presentes ya a Erik", decía la presentadora de Antena 3 a la joven reportera que estaba junto al opositor, fuera del plató. Pero justo en el momento en el que desaparecía Griso de la cámara, se oye como esta le dice: "A mi perdonadme. Esta chica que no sé ni cómo se llama no me interesa verla".

Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto pic.twitter.com/RsVmfFcFFe — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) 29 de junio de 2023

Un comentario fuera de lugar que se ha difundido rápidamente a través de las redes sociales y que los usuarios no han tardado en comentar, llegando en algunos casos a tacharla de "irrespetuosa y maleducada".