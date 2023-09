Lista completa de concursantes de 'GH VIP 8': famosos de cuna, un hermano mayor y mucho artisteo

Vuelve ’Gran Hermano VIP’ presentado por Marta Flich

'GH VIP 8' no ha hecho más que empezar y ya estamos 'living' con el listado completo de concursantes... Por mucho que se hayan hecho de rogar y no querer mostrar a todos los participantes hasta el inicio del programa, este momento tenía que llegar. ¡Y los hemos fichado rápidamente para que no te pierdas nada! La verdad que en esta edición la cosa promete y entre todo el popurrí de concursantes que nos hemos encontrado, va a haber bastante salseo. ¡Ya verás!

Es cierto que la competencia por las audiencias en el estreno de 'GH VIP 8' está siendo muy reñida con Antena 3 porque ha sacado toda su artillería pesada contra la cadena, pero llevábamos tanto tiempo esperando este momento que ha sido todo un éxito. ¡No se habla de otra cosa! Y esta vez te vamos a dar los concursantes definitivos, nada de listas de posibles participantes... Esta vez es la buena porque ya están dentro de la casa. ¿Quieres saber quiénes son los afortunados? Pues desliza.

Lista de concursantes definitivos de 'GH VIP 8'

Sol Macaluso

La periodista conocidísima por su participación en la cobertura durante la Guerra de Rusia y Ucrania se va a atrever con 'GH VIP'. Por primera vez, la veremos en un 'reality' y la podremos conocer profundamente. Eso sí, no ha tenido mucho éxito en redes desde que anunció su participación.

Jessica Bueno

Lleva alejada del mundo de la televisión muchísimos años. Ella es modelo, madre y puede que la conozcas porque fue pareja de Kiko Rivera, de hecho, es madre de su primer hijo y se conocieron en 'Supervivientes'. ¿Habrá recargado suficientes pilas para enfrentarse a esta aventura? ¡Lo veremos!

Laura Bozzo

Presentadora de televisión latinoamericana, ¿estará preparada para traspasar la pantalla y convertirse en concursante de un programa? ¡Estamos deseando verla!

Pedro García Aguado

Uno de los fichajes más 'heavies' de este año es Pedro García Aguado... Llega a la casa de 'Gran Hermano', el HERMANO MAYOR. ¿Será el que resuelva todos los conflictos de la casa? ¿Será él de los que más guerra dará? ¡Estamos flipando!

Pedro García Aguado



Me lo esperaba cero eh#ghvipestreno pic.twitter.com/0ISmY0NwC2 — piarsan 🤍 (@piarsan_) September 14, 2023

Oriana Marzoli

Uno de los aciertos de las posibles listas de concursantes de 'GH VIP 8' confirmadísimo. Oriana ya está en la casa de Guadalix y promete durar más de 48 horas, que ya sabemos que no es la primera vez que lo intenta en el formato... ¿Cumplirá su promesa? ¿Durará 72 horas y batirá su propio récord?

Luca Dazi

Uno de los fichajes más jóvenes de la edición que puede sorprender muchísisisimo. Lucha participó en una edición de 'MasterChef' y es muy conocido por algunos vídeos virales de TikTok. ¿Recuerdas el de mi primer Luisvi? Este chico va a dar mucho de qué hablar. ¡Ojito!

Karina

Todo se ha llenado de flechas de amor con su llegada. Con 76 añazos se ha tirado a la piscina para participar en el 'reality' más loco de todos. ¡Estamos 'living' con su llegada!

Michael Terlizzi

Este es uno de los concursantes más desconocidos del 'reality' (por ahora), aunque lo cierto es que es todo un 'celebrity' en Italia y ya sabemos que los italianos en 'GH' siempre dan mucho de qué hablar... OMG. ¡Ojo! Que estuvo en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y hay alguien que lo Albconoce muy bien... Oriana Marzoli. ¿Arreglarán sus cuentas pendientes?

Albert Infante

El concursante con más arte de todos: lo conocimos en el concurso de 'Got Talent', donde la lió más que nadie por su gracia y por lo que consiguió un pase de oro, pero ahí se quedó la cosa. Con Karina y Albert... Vamos sobrados de artisteo este año. ¡Madre mía!

José Zeus Tous

Este es uno de los concursantes que son famosos desde antes de nacer y que nunca había entrado a concursar en un 'reality', pero ojito... ¡Que ha llegado con muchas ganas! Le gusta cantar y solo podemos decir que este año no nos faltan artistas, eh. ¿No sabes quién es su madre todavía? ¡La mismísima Sara Montiel!

Pilar Llori

No es el primer 'reality' en el que participa Pilar porque ha estado en 'Fboy Island España'. Entre sus ídolas de 'realities' ha destacado a Oriana Marzoli, pero... Quién sabe, quizás deja de admirarla tras conocerla. Entre ellas parece que este programa será o todo o nada.

Gustavo Guillermo, el chófer de las Campos

Estaba entre los concursantes casi confirmados del concurso (antes de empezar), pero tras 34 años siendo el chófer de María Teresa Campos, con su fallecimiento recientemente, creíamos que no iba a participar finalmente. Asegura que María Teresa decía que era el hijo que nunca tuvo... Está aquí por ella, que le animó desde hace mucho tiempo a participar en algún concurso si le salía la oportunidad.

Álex Cannigia

Se define como el rey de los reyes, no se habla con ninguno de los padres y su hermana, Charlotte, ya participó en otra edición de 'GH VIP', con la que sí tiene una buenísima conexión. ¡El argentino ha entrado con ganas de comerse el concurso!

Carmen Alcayde

Se confirman todos nuestros presagios, Carmen Alcayde traspasa el plató, de haber sido colaboradora desde hace tantos años, por fin ha entrado al programa para concursar. Confiesa que es el momento ideal de divertirse y de ser la hermana pequeña de Pedro Aguado. ¡Diversión asegurada!

Luitingo

Si no teníamos suficiente artisteo por ahora, ha llegado el flamenqueo al concurso. Compositor y cantante, es su primera vez en un 'reality' y podremos conocer su parte más personal. ¿Nos sorprenderá?

Marta Castro

La conocemos porque fue ex de Fonsi Nieto y ahora está con Rodri Fuertes, un ex Gran Hermano que conoció por Instagram. Ahora tendremos la oportunidad de conocerla personalmente y la cosa promete.

Susana Bianca

Una de las modelos 'curvys' más famosas del mundo que ha desfilado por pasarelas de todo el globo, esta vez va a desfilar para entrar a la casa de 'GH VIP'. Tiene un mensaje muy claro que quiere enviar: eliminar etiquetas. ¿Lo conseguirá?