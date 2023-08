Úrsula Corberó, sobre una posible maternidad: "Hay algunas cosas que no me esperaba que serían así"

Úrsula Corberó habla sobre una posible maternidad / Agencias

Consolidada como una de las actrices más relevantes de nuestro país, la protagonista de 'La casa de papel' ha concedido una entrevista a la revista Vogue España, en la que ha hablado entre otras muchas cosas, sobre su soñada maternidad. Úrsula Corberó se ha sincerado sobre su relación con el actor Chino Darín, con quien sale desde hace más de siete años, con motivo de la portada que ha protagonizado junto a Vogue España. Conforman una de las parejas más queridas del panorama nacional, y según ha asegurado la actriz, atraviesan uno de sus mejores momentos.

Asegurando que siempre ha sido partidaria de llevar sus relaciones "clandestinamente" y de ser una persona "muy reservada" con su vida privada, Úrsula Corberó confiesa que su relación se afianzó especialmente cuando se vieron obligados a pasar el confinamiento juntos en Buenos Aires durante la pandemia: "Estaba como la mierda. No tendría que haber sido tan dura conmigo misma, porque era consciente de la situación que estaba viviendo un montón de gente que no tenían ni los mismos recursos ni el mismo privilegio que yo", señala remarcando que supuso un mal trago pasar estos meses lejos de su familia.

La actriz que da vida a Tokyo en la serie estrella de Netflix, ha hablado también de su relación con la maternidad pues, con 34 años se ve a si misma en "un buen momento" de su vida. Sin embargo, según ha señalado la entrevistada, "hay algunas cosas que es verdad que no me esperaba que serían así. Siempre me he visualizado como una madre muy joven, pero después te das cuenta de que la realidad es otra y los años van pasando" comenta Corberó al hablar de la maternidad. Sea como sea, Úrsula Corberó planea volver a la pantalla más pronto que tarde, tras un parón de tres años en su carrera como actriz. La catalana prepara de nuevo junto a Netflix un nuevo proyecto del que será protagonista, llamado 'El cuerpo en llamas', donde seguro volveremos a verla brillar como actriz.