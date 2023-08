Laura Escanes explota tras ver fotos publicadas de ella desnuda: "Me repugna la persona que las haya creado"

A veces las redes sociales nos muestran historias bonitas como la del romance de la modelo e influencer española Laura Escanes con el cantante Alvaro de Luna, en el que ambos compartieron con sus seguidores un momento mágico encima del escenario, pero, en cambio hay otras situaciones que llevan a la indignación de la influencer con la IA y sus desnudos falsos.

"El cuerpo de una mujer no se utiliza", así ha destacado a través de un tuit con más de un millón de visualizaciones. El uso de la inteligencia artificial puede tener múltiples beneficios a diferencia de su mala praxis.

Laura Escanes sube un story en el que muestra a sus seguidores sus preocupaciones. / Instagram

La última persona en padecer las consecuencias de un generador de imágenes con IA ha sido la autora del libro Piel de letras. Ella misma ha denunciado la existencia de unas fotografías falsas en las que aparece sin ropa. Completamente desnuda. "Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. Aparte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular".

Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda editadas y creadas por IA. A parte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar ni para manipular. Me repugna la… — Laura Escanes (@LauraEscanes) 15 de agosto de 2023

Contra la cosificación de las mujeres

Además, ha añadido que siente un rechazo no sólo con las personas que hayan aprovechado la IA para crear esas imágenes ficticias, sino también con aquellas que de manera silenciosa visualizan la escena sin manifestarse. "Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan".

En este sentido, las redes sociales han vuelto a hacer eco de una acusación grave que ha lanzado la influencer y que ha estallado entre los usuarios. Por un lado, muchos han empatizado con la modelo. En cambio, otros, han aprovechado la ocasión para criticarla hasta con su manera de escribir por cometer faltas de ortografía: "Nunca antes había leído nada tuyo, pero ahora entiendo que Risto dijera que le gustaba cómo escribías: le ponen las faltas de ortografía".