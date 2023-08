Ester Expósito y Rauw Alejandro, de cita en República Dominicana / Agencias

Malas noticias para Rosalía. Según ha publicado la revista 'Semana' en exclusiva, su expareja Rauw Alejandro y la actriz Ester Expósito habrían tenido una cita en una impresionante mansión llamada Villa Tartaruga y ubicada en Santo Domingo, República Dominicana. A pesar de que haya pasado desapercibida en los últimos años, ha sido recientemente cuando algunos de los detalles han salido a la luz.

Una historia que comenzó en durante los meses de confinamiento, donde los rumores comenzaron a aflorar a raíz de los likes intercambiados entre el puertorriqueño y la madrileña. Posteriormente, Ester Expósito publicó un vídeo bailando con una canción de Rauw Alejandro que se volvió viral en cuestión de horas, y que terminó con los dos compartiendo una villa de lujo a finales de junio de 2021.

Una mansión con vistas al Mar Caribe y 6.000 metros cuadrados

Tal y como publica el medio anteriormente mencionado, Rauw Alejandro y Ester Expósito pasaron unos días juntos en este recinto dominicano que oscila los 12.000 euros la noche. Revisando sus cuentas de Instagram, la actriz cuenta con un post en esta villa titulado 'Santo Domingo', aunque no muestra a su acompañante. De hecho, 'Semana' cuenta que Rauw Alejandro hizo todo lo posible por no aparecer en ningún documento de la reserva con el fin de que no quedase constancia de su viaje a República Dominicana.

Mientras que la madrileña llegó a la mansión acompañada de su mejor amiga, el cantante lo hizo junto a su asistente, y tras varias jornadas sin salir del recinto, pusieron rumbo a otro destino en avión. Se trata de una parcela de más de 6.000 metros cuadrados, de los cuales 3.000 ocupan la mansión con vistas al Mar Caribe. Según se ha podido conocer, el cantante insistía constantemente en su deseo de tomar "pollo frito". Sea como sea, la pareja vivió unos días de ensueño en la que es una de las mayores villas de la zona, eso sí, acompañados de su amiga y asistente.