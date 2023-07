¿Rauw Alejandro miente? Por qué las redes sociales no aceptan la explicación de su ruptura con Rosalía

Rauw Alejandro habla sobre su ruptura con Rosalía / Agencias

2 Se lee en minutos P. T.



Con Rosalía y Rauw Alejandro en el punto de mira, muchos son los rumores acerca de las causas de la separación entre la catalana y el puertorriqueño, llegando incluso a mencionarse la implicación de terceras personas. Hasta el momento solo podemos conocer la situación y el testimonio de Rauw Alejandro, pues publicaba hace apenas unas horas un comunicdo en el que explicaba cómo se encuentra su relación con la catalana.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", han sido las primeras palabras de Rauw Alejandro.

La visita de Rosalía a 'El Hormiguero' que tumba las palabras de Rauw

A pesar de que Rosalía todavía no se ha pronunciado al respecto, ni dado su propia versión de los hechos, todo apunta a que la catalana atraviesa una de las etapas más complicadas hasta el momento, por lo que tendremos que esperar para conocer cómo se encuentra. Sin embargo, han sido sus fans los que se han encargado de poner en duda las palabras de Rauw Alejandro, asegurando que miente y que su separación no se habría producido hace meses, como él menciona en su comunicado.

PI STUDIO

Mediante una recopilación de vídeos, imágenes y pruebas que demuestran que los intérpretes se encontraban juntos mucho después de lo que él mismo menciona. La prueba principal es la visita que Rosalía realizó a 'El Hormiguero' el pasado 12 de junio, en la que habló tanto de su compromiso con Rauw Alejandro como de su vestido de novia y sus planes de boda.

Noticias relacionadas

Además de los vídeos en que se imitan mutuamente, publicados en el mes de junio, las mediáticas dedicatorias que Rosalía ha lanzado a Rauw mencionando lo buena que es su relación y confesando que "te extraño. Baby, ojalá estuvieras aquí conmigo. Te amo", desmentirían las informaciones emitidas por el puertorriqueño.

Sea como sea, parece ser que las fechas que Rauw menciona en su testimonio, no coinciden con los vídeos que han protagonizado en los últimos meses, por lo que habrá que esperar a Rosalía para corroborar las palabras de la que ha sido su pareja durante tres años.