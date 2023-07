Vuelve 'El Mal Querer': la supuesta infidelidad de Rauw Alejandro a Rosalía

PI STUDIO

Rosalía y su pareja, el también cantante y productor Rauw Alejandro, han roto su relación, según informa la revista People. La publicación estadounidense ha podido conocer a través de sus fuentes que, a pesar del cariño que ambos se siguen profesando, los dos han acordado acabar con su compromiso.

La noticia saltó este pasado martes por la tarde, cuando en las redes sociales no dejaban de aparecer comentarios sobre la posibilidad de que esta ruptura se hubiera producido y justo un día después de que la artista de San Esteve Ses Rovires publicase un post en Instagram en el que se despedía de la gira de su último álbum, Motomami, repartiendo agradecimientos a Dios, a su familia, a su equipo y a sus fans, pero no al que era hasta ahora su novio.

El hilo de la supuesta infidelidad de Rauw Alejandro

Con la noticia de la ruptura aún caliente, el ojo mediático se volcó en Twitter, donde una usuaria de Colombia publicó un hilo en el que detallaba la supuesta infidelidad de Rauw Alejandro con una modelo de Medellín. La mujer borró la publicación poco después, pero los usuaros ya habían hecho capturas que han seguido circulando por la red social.

Según el relato de esta usuaria, el cantante puertorriqueño habría tenido una aventura con Valeria Duque, una conocida modelo colombiana, tras un concierto del cantante en México el pasado mes de mayo.

“Resulta que en Medellín, el mundo del modelaje es muy chiquito. Hablaré sobre un par de modelos reconocidas de la ciudad. Las llamaré Lalita y Venita (nombres con los que aseguran se refiere a Laura Sánchez y Valeria Duque). Ellas son mejores amigas, comparten todo. No solo por ser modelos, sino porque participaron en realities, campañas de moda…”, comienza el hilo difundido en Twitter.

De acuerdo con el testimonio de esta modelo, “resulta que Lalita, le contó todo a una más del combo, y así empezó a regar el cuento entre todas las modelos que se conocen hasta que llegó a mí”.

¿Quién es Valeria Duque, la mujer implicada en la historia?

Valeria Duque es una modelo e influencer colombiana de 31 años especializada en temas de estilo de vida y fitness. De acuerdo con su cuenta de Instagram, estudió Comunicación y Periodismo. Además de su éxito en el mundo del modelaje, Valeria ha destacado por su participación en un reality latinoamericano de pruebas físicas, 'Desafío Súper Humanos', mostrando su dedicación y habilidades en el ámbito del ejercicio.

Con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram, Duque destaca por sus videos fit sobre nutrición y rutinas de ejercicio en sus redes sociales, donde también muestra su espectacular físico. Es madre de un hijo, Emiliano.

Fe recuperada y perdida

Los dos músicos, ambos de 30 años, habían hecho pública su relación en 2021, y desde entonces las menciones mutuas y la expresión de su cariño eran habituales en las apariciones y en las publicaciones en redes de ambos, que conformaban una de las parejas más populares del show business.

Cuando comenzó la relación entre ambos, Rosalía "había perdido la fe en la masculinidad", pero conoció a Rauw Alejandro "y eso cambió", confesaba la artista catalana en una entrevista de la pareja en marzo con el streamer Ibai Llanos.

"Los hombres que tenía a mi alrededor eran 'emotionally unavailable'", dijo, en un comentario que recordó a su relación con C. Tangana. "Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", confesó la motomami en esta aparición en la que promocionaba su EP con el cantante puertorriqueño, RR, compuesto por Beso, Vampiros, considerada por la revista musical Rolling Stone como una de las mejores de 2023 hasta la fecha, y Promesa.