Marcos Antón, la nueva ilusión de Paco León tras su divorcio de Anna Costa

Han pasado tres años desde que el matrimonio entre Paco León y Anna Costa llegó a su fin, con una hija en común de 12 años llamada Manuela. A pesar de encontrarse bajo el foco mediático en numerosas ocasiones debido a los rumores que relacionaban al actor con otras personas, no ha sido hasta ahora cuando las alarmas se han activado ante una posible nueva relación del director Paco León.

Las especulaciones se hacían más fuertes cuando, en las celebraciones del Orgullo 2023 en Madrid, ambos se dejaron ver juntos en numerosas ocasiones, e incluso compartiendo algunas fotografías en redes sociales. El actor de 'Aída' siempre se ha mostrado de lo más abierto en cuanto a su sexualidad, dejando claro en varias ocasiones que se considera bisexual y convirtiéndose así en un referente para el colectivo LGTBIQ+ en nuestro país.

Paco León y Marcos Antón disfrutan del verano juntos

Se trata de Marcos Antón, un prestigioso arquitecto con estudio propio de interiorismo, que se ha ganado una buena reputación en los últimos años dentro del mundo del diseño de interiores con su negocio Mabaestudio. Con proyección internacional, Marcos Antón es propietario de un local con sede en Madrid que trabaja en el diseño de interiores, siendo uno de sus últimos proyectos el diseño de interiores del hotel Hard Rock Marbella.

Es por eso que la pareja habría sido vista en numerosas ocasiones en la Costa del Sol, con motivo de las recurrentes visitas del arquitecto a la ciudad malagueña. La pareja ya habría realizado varios viajes alrededor del mundo, siendo el último de estos a Marrakech, donde ambos protagonizaron algunas fotografías que publicaron en redes sociales.

No obstante, la muestra definitiva de su complicidad se ha visto durante el Orgullo 2023 en Madrid, donde ambos han compartido instantáneas juntos en una carroza. Los comentarios en redes sociales son recurrentes entre ellos, llegando incluso a escribir "me caso", por lo que la pareja no parece querer esconder un romance que va viento en popa. Lo que está claro es que Paco León atraviesa uno de los momentos más felices de su vida, y lo hace junto a Marcos Antón, el hombre que ahora mismo ocupa su corazón.