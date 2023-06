Rocío Flores, destrozada tras el plantón de Rocío Carrasco: "Estoy viviendo un infierno"

Rocío Flores habla sobre su madre Rocío Carrasco / Agencias

Rocío Flores se pronuncia tras la mediática ausencia de Rocío Carrasco en el juicio por la manutención de su hijo David Flores. Tal y como estaba previsto, al juicio acudirían tanto Rocío Carrasco y Antonio David Flores, como sus dos hijos en común Rocío y David Flores. Sin embargo, la protagonista de "Rocío: contar la verdad para seguir viva" daba plantón a la que fue su familia en un día tan señalado para las agendas de los cuatro protagonistas.

Tras varios años sin verse las caras, Rocío Flores y Antonio David esperaban resolver este juicio el día que estaba previsto, aunque se ha visto suspendido una vez Rocío Carrasco no acudía a esta cita. Una vez se ha hecho pública la ausencia de la hija de Rocío Jurado, la pequeña de la familia ha querido pronunciarse sobre lo ocurrido, y no ha podido contener las lágrimas. Asegurando que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, en lo que a problemas familiares se refiere, Rocío Flores ha cargado contra su madre tras su plantón en los juzgados.

Rocío Flores se sincera: "Yo no iba a declarar en contra de mi madre"

Rocío Flores entraba en directo al programa 'Derecho al corazón' emitido en Youtube, con el fin de dar su opinión acerca de la desaparición de su madre. Acompañada de un periodista y dos letrados, la hija mayor de la expareja ha asegurado que "nosotros nos hemos presentado en el juzgado y para la sorpresa nuestra, no estaba ella. He tenido una mañana brutal porque iba a ser la primera vez que la tuviese que ver y la verdad es que estaba bastante nerviosa".

La hija de Rocío Jurado confesó que tenía previsto no declarar en contra de su madre, algo que ya habían comunicado a los abogados de Rocío Carrasco: "Mi postura siempre ha sido super clara: pese al daño que me ha hecho y haberme destrozado la vida como ha hecho, siempre he tenido la postura de que ella era mi madre. Yo no iba a declarar en contra de mi madre. Es una decisión que se toma previamente, no es una decisión que se tome hoy", explicaba Rocío Flores entre lágrimas dejando claro que no comprende la ausencia de su madre.

Tal es la presión que siente Rocío Flores ante esta situación, que señala que su único deseo es que se haga justicia a pesar de no conocerse la nueva fecha para la celebración del juicio. La influencer zanjaba su participación en la entrevista explicando que "estoy viviendo un infierno todos los días de mi vida. No entiendo muchas cosas y nunca las entenderé. Quiero que salga a la luz la realidad" en referencia a los daños personales que la emisión de los dos documentales sobre Rocío Carrasco han podido causar al entorno de la protagonista.