El chef José Andrés rompe a llorar desde la frontera con Ucrania: "La vida no es un juego de Monopoly"

El chef José Andrés ha pedido este martes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que permita a su organización, World Central Kitchen (WCK), y a otras similares, entrar y salir por su frontera para poder atender y alimentar a los miles de refugiados que esperan para poder cruzar.

"Señor presidente, si da permiso a ONG como WCK, el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y Samaritans Purse para entrar y salir cerca de la frontera, podremos alimentar a los miles de hombres y mujeres esperando para estar a salvo. Tiene cosas más importantes que hacer, pero esto es importante, señor..." dice en un mensaje colgado en Twitter en el que etiqueta al dirigente ucraniano.

La ONG del chef asturiano lleva desde la semana pasada en la frontera entre Ucrania y Polonia para alimentar a las personas que están saliendo del país atacado por el Gobierno ruso de Vladímir Putin.

We are all Ukrainians right now 🇺🇦 It’s been a long day…but before I go to sleep here’s my message to you… #ChefsForUkraine pic.twitter.com/cumv3NwfUF