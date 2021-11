Alberto Chicote (ahora), María Teresa Campos y otros famosos que tuvieron que desmentir su muerte

Alberto Chicote ha tenido que desmentir este lunes su muerte, después de que un medio anunciase el fallecimiento del conocido cocinero. "Pues parece que a la 'gente' de #12Minutos les parece muy divertido jugar con estas cosas y las consecuencias que van adheridas a estas NOTICIAS FALSAS. El día que llevo de amigos que les ha dado un vuelco el corazón antes de llamarme no se lo deseo ni a quienes juegan con estas cosas tan serias. Por lo demás, aquí ando más vivo que ayer, y menos que mañana (espero)", escribía el televisivo chef en sus redes sociales.

Chicote ha sido el último, pero no el único famoso al que han dado por muerto de manera errónea. Antes de él vinieron otros como María Teresa Campos, cuyo falso deceso lloró en directo su gran amiga Toñi Moreno durante la grabación de un programa de Mujeres y Hombres y Viceversa. En su caso, fue un titular dudoso el que generó la confusión entre lectores y usuarios de las redes sociales. 'Acaba de morir’. María Teresa Campos y España de luto, rezaba el titular de 'Diario Gol' que, en realidad, se refería a la muerte del periodista Pepe Oneto.

Este portal web utilizó la misma técnica en otras ocasiones para dar por fallecidos a otras personalidades como las periodistas María Casado, de la que indicaban que habían encontrado su cuerpo, Anne Igartiburu, que según esta web había muerto "en pleno programa", o de Jorge Javier Vázquez, que, según publicaban, se encontraba "en fase terminal".

Asimismo, 'El Nacional' y 'The Sun' publicaron el año pasado que Carmen Sevilla, de ahora 91 años, había fallecido, pero desde la residencia de ancianos del grupo Orpea en la que se encontraba ingresada, pero el personal del centro y el hijo de la actriz, Augusto Algueró, se encargaron de desmentirlo en los medios de comunicación. También David Bisbal tuvo que desmentir su muerte, y lo hizo con cierto humor en Twitter, donde reprodujo dos versos de Adele para saludar a sus fans "desde el otro lado".

Hello, it's me.

Hello from the other side!

Me encanta @Adele #Hello